¡Alerta! Surge nuevo caso de estafa por Facebook y depósitos falsos

PACHUCA.- Un nuevo caso de estafa por un sujeto quien dice llamarse Ricardo Jair Cruz Miranda, quien a finales del año pasado robó una bicicleta de alta gama en Pachuca, fue perpetrado ahora en la Ciudad de México.

A través de un reportaje hecho en La Silla Rota Hidalgo, fue que David Brauer Vicente Vidal se percató que la persona a la que le "vendió" una consola de videojuegos es señalado por estafar a la gente. Los teléfonos de donde opera Ricardo Jair son el 56 2557 8571 y 55 48683713.

En entrevista, David Brauer narró nuevos modus operandi de esta persona, Ricardo Jair Cruz Miranda, quien presuntamente pertenece a una "red de delincuencia" y que ahora utiliza los servicios de Uber y Oxxo; además, la policía de la Ciudad de México recibe un promedio de 5 a 7 denuncias diarias contra este sujeto.

VENDIÓ LA CONSOLA, NECESITABA DINERO

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 31 de octubre de este año, cuando David Brauer puso a la venta una consola de video juego Playstation Slim 4 y otros accesorios a través de Facebook.

La consola era mía. La compré hace un año y medio y me costó 10 mil pesos, pero la estaba rematando pues necesitaba el dinero... lamentablemente, como a muchas personas, me vieron la cara, pues esa gente se aprovecha de la necesidad de uno", dijo.

La noche del domingo, recibió la llamada telefónica de Ricardo Jair Cruz Miranda, quien le dijo que estaba interesado en comprarla; incluso, le pidió que se la apartara porque "iba a ser el regalo de cumpleaños de su hijo".

El presunto estafador utilizó como gancho "la amabilidad, vínculo y empatía familiar" creando en la víctima confianza, pues le aseguró que su esposa era la que había visto la publicación de la venta.

Ese mismo modus operandi fue con el que le robaron una bicicleta con valor de 21 mil pesos a Andrés Ortega, vendedor de la zona metropolitana de Pachuca y quien hizo la denuncia pública a través de La Silla Rota Hidalgo.

USAN UBER PARA IR POR LAS ENTREGAS

David Brauer comentó que más gente se mostró interesada en comprarle la consola, pero por considerar a "esta personita ya no los tomé en cuenta"; por ello, quedamos en concretar la transacción al siguiente día (1 de noviembre), a través de un depósito en una tienda Oxxo y un Uber iría a recoger la consola.

El día lunes, el estafador hizo en apariencia el depósito en efectivo y envió, a través de una fotografía por whatsapp, el ticket del mismo; al recibirlo, David Brauer constató que todo estaba en orden, toda vez que hace tiempo trabajó como encargado de una tienda Oxxo.

El ticket, aparentemente, se ve legítimo. Como no tengo la aplicación electrónica del banco en mi teléfono, no pude comprobar en el momento, pero me confié con lo del ticket; fue entonces que llegó el Uber y le entregué la consola y cerramos el trato", narró.

Al acudir al cajero, se percató que no había caído ningún depósito, por lo que habló con personal del banco e imprimió un estado de cuenta, el cual tampoco se vio reflejada la transacción.

´SE LE CAYÓ EL SISTEMA AL OXXO´, EL PRETEXTO

Al percatarme de esto, le llamé a la ´personita esta´ y como que comenzó a darme largas, asegurando que el depósito ya se había hecho y que ´a lo mejor aún no caía la transacción electrónica´ por lo que me pidió que esperara. Que yo sepa, este tipo de depósitos se reflejan inmediatamente", comentó David Brauer.

El presunto estafador le dijo que tras acudir a la tienda Oxxo, justo cuando hacían la transferencia, llegaron empleados del servicio de recolección de valores (para llevarse el dinero en efectivo) y se había caído el sistema y que el pago se había quedado retenido.

Yo le dije que eso estaba muy raro, porque a mí nunca me había pasado, pues yo trabaje hace tiempo en esa cadena de tiendas. Además, cuando llega valores, es independiente al sistema electrónico que manejan", le argumentó al presunto estafador.

ES EL MISMO ESTAFADOR DE HIDALGO

El estafador le mandó una fotografía de su credencial de elector (INE), la cual resultó ser la misma con la que estafaron al vendedor de bicicletas de Pachuca, a finales de diciembre de 2020.

Me dijo que ya estaba con los empleados del Oxxo para aclarar y darme solución. Resulta que, al hablar con los trabajadores de la tienda, le dijeron que el depósito no se había hecho pues quedó retenido y para poderlo liberar, tenía que depositar 700 pesos... de los cuales él me pidió que depositara 500 pesos y me mandó la fotografía de una cuenta Saldazo", narró la víctima.

David Brauer señaló que ese tipo de transacciones no son permitidas, incluso, se pueden reportar y fincar responsabilidades contra los empleados de la tienda de conveniencia, pues está prohibido, pues si no pasa un depósito solo es cuestión de pedir un estatus del perfil en el cual se ve cuál se hizo y cuál no.

Esta persona comenzó a alterarse, incluso me habló con groserías: ´esas son chingaderas, yo ya te comprobé el pago...´ se alteró más y me dijo que le estaba quitando el tiempo pues él trabaja como policía en el C4 del Estado de México", agregó.

Posterior a la plática telefónica, lo bloqueó. Sin embargo, para no quedarse "con la espinita", hizo unas llamadas con conocidos que aún trabajan en Oxxo para corroborar si el ticket es verdadero.

Me dijeron que el válido estaba bien. Pero las conclusiones a las que llegaron es que o está vinculado con trabajadores del Oxxo o de alguna forma adquirió su sistema, así como impresiones... esto es grave, pues está de por medio una tienda nacional", indicó.

Al buscar en Google la dirección del Oxxo donde le hicieron el depósito hechizo, resultó que era la de una farmacia. De igual forma, buscó el nombre del estafador y fue así que llegó a una nota informativa de La Silla Rota Hidalgo, en la que se alerta el fraude.

La dirección de la referida farmacia está en la localidad de Los Reyes Acaquilpan, cabecera del municipio de La Paz, Estado de México. Además, contactó a Andrés Ortega, vendedor de bicicletas de Pachuca, para intercambiar experiencias.

DE 5 A 7 REPORTES POR DÍA: POLICIA DE CDMX

Con impotencia, David Brauer llamó al 089 de denuncia anónima ciudadana y ahí, tras dar el nombre del estafador, la operadora de la policía de la Ciudad de México le comentó que no era la primera denuncia contra esta persona.

Ya es el pan de todos los días, de esta persona recibimos entre cinco y siete denuncias en un día... o sea que es ya una forma de vivir de estas personas que se dedica a robarnos, no es justo, pues al fin y al cabo un peso o dos que te quieten es parte de tu esfuerzo y no se vale", expresó la víctima.

Por lo anterior hizo un llamado, a través de La Silla Rota Hidalgo, a la población en general para distinguir y ubicar a esta persona, así como su modus operandi, para no caer en estafas.





sjl