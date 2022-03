Alerta de fraude: Cómo detectar la veracidad en los paquetes vacacionales

PACHUCA.- Se acerca el periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, una de las temporadas más altas para el turismo en el año, sí tienes plan para salir ¡ojo! con la venta fraudulenta de paquetes de viajes a través del internet.

La Procuraduría Federal del Consumidor pidió tener cuidado sobre todo a la hora de comprar paquetes vacacionales en redes sociales; porque en la mayoría de los casos son un fraude, alertó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Los viajes no se compran en redes sociales, se compran en plataformas especializadas, de preferencia de los mismos proveedores, en plataformas de comercio electrónico", explicó.

Y añadió que "comprar en redes sociales es como comprar en un crucero que le das la vuelta a la cuadra y ya no está el pseudo proveedor".

5 SUGERENCIAS PARA IDENTIFICAR SI ES FRAUDE

Es común que al momento de comprar busquemos las famosas "3Bs" (Bueno, Bonito y Barato), pero también es cierto el dicho "lo barato sale caro".

Por eso, que tus vacaciones sean para descansar y evita ser víctima de fraude siguiendo estas cinco sugerencias que plantea el sitio web Interesante.

1. Paquetes económicos no son lo mismo que paquetes baratos

Algo bueno es sinónimo de calidad. Ten en cuenta, barato, no es igual a económico; quiere decir que está en un nivel de precio muy inferior en relación a su calidad. Si ves que algo cuesta mucho menos y que por naturaleza no lo es, duda. Lo barato nunca es bueno, aunque puede haber excepciones.

Lo económico o de bajo costo significa el tener a tu alcance un ahorro u oferta donde tu percepción entre el precio y la calidad valió la pena. Es decir, sientes que con ese dinero invertido recibiste más de lo que esperabas recibir.

2. Evita paquetes de lujo con avión y hotel 5 estrellas por montos irrisorios

Sin duda todo destino se puede adaptar a tu presupuesto; dependiendo de los días que tengas disponibles, la temporada, categoría de hotel, vuelos y actividades.

Pero si te ofrecen vuelos, más hotel de lujo por 5 días y 4 noches por 11 mil pesos en total y niños gratis ¡NO CAIGAS! Una sola noche en este tipo de hoteles todo incluido se cotiza por arriba de los 5 mil pesos.

Su estrategia es presionarte para que compres y deposites de inmediato. Después te dan largas o te bloquean y obviamente no existe ninguna reservación.

Verifica precios y compara antes con una agencia establecida o directamente a la página del hotel o de la aerolínea.

3. Confía, pero verifica

Las agencias de tu entorno siempre tendrán buenas promociones y sobre todo reales. Verifica que esté dada de alta ante la Secretaría de Turismo por medio del RNT (Registro Nacional de Turismo) y si son parte de alguna franquicia o asociación de agencias de viajes local o nacional.

Aunque el nombre comercial de la agencia podría no coincidir con el nombre fiscal; debido al régimen con el que se inscribió ante el SAT, siempre puedes pedirle una copia de su RFC para verificar que sea válido.

Si tiene local ve a visitarlos, pero si es una agencia en línea checa todo lo anterior.

4. Usa métodos de pagos seguros

Una agencia que paga impuestos y que sigue obligaciones fiscales, ofrece métodos de pago seguros, a través de cuentas para depósito que coincidan con su RFC. A menos que por logística y operatividad tengas que pagar directamente a un proveedor de servicios turísticos; lo cual es normal siempre y cuando puedas verificar la existencia y probidad de ese operador.

Prefiere transferencias electrónicas o PayPal, estos intermediarios bancarios responderán en caso de discrepancia o litigio.

Tarjeta de crédito a través de una terminal o link de pago seguro amparado bajo el nombre de la cuenta fiscal que está registrada ante el SAT. También son pagos seguros ya que son los bancos los que están interviniendo.

La agencia podría solicitarte una carta de autorización de cargo, que aceptes las condiciones de tu compra y una identificación para tener un respaldo del cobro. Esto es señal de profesionalismo.

Usa el depósito en OXXO solo cuando ya hayas hecho un viaje exitoso con tu agencia.

¡Ah! Y una agencia en regla siempre expide recibo y/o comprobante del pago; y si requieres facturar también la podrá emitir.

5. Investiga en redes sociales

En sus páginas seguramente aparecerá algún comentario de alguien que fue estafado. podrás ver qué no tienen ubicación, teléfono, la referencia de algún colaborador o dueño y las opiniones desactivadas. Si les pides la ubicación no te la mandan y si solicitas un contrato antes de cualquier pago te inventan pretextos para no dártelo.

Una agencia de viajes legítima tendrá un perfil profesional en las redes, podrás ubicarlos y consultar su trayectoria; encontrarás un teléfono, un mail o un chat que siempre estarán disponibles para contestar tus dudas.

(Con información del sitio web Interesante)

