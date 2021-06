Alcanza para una obra anual en comunidades: alcalde de San Salvador

PACHUCA. - El presidente municipal de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, aseguró que el ayuntamiento cuenta con presupuesto que alcanza sólo para una obra al año en algunas de las 44 localidades que conforman el municipio.

"A nosotros, a los municipios nos radican varios fondos, el que va para la obra es el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS), es el que hemos distribuido en los 44 pueblos de San Salvador, son 17 millones 823 mil pesos, si los dividimos, son como 400 mil pesos, pero los compañeros (de Xuchitlán) tienen otras obras, techados, irrigación, sólo los techados rebasan el millón de pesos".

Por ello, esa localidad realiza gestiones federales y estatales por su cuenta, pero la Secretaría de Obras Públicas les indicó que no se podían realizar, motivo por el que se manifestaron el pasado martes, cuando ocurrió el enfrentamiento con los elementos de seguridad. La alcaldía les asignará un millón de pesos este ejercicio fiscal, dijo.

El edil negó que realice maniobras o acciones para manipular a los habitantes, sino que estos ejercen su autonomía.

"Es mi responsabilidad como presidente municipal, acompañarlos, si la gente me dice que los acompañe, lo voy a hacer. No voy a ocultar nada que no haya dicho, pero es importante que se sepa que ellos toman sus decisiones, no me consultan".

Una de las peticiones es conocer el estado de salud de Leobardo Hernández, quien fue herido el martes y trasladado al Hospital General de Pachuca.

Leer en LSR Hidalgo: Pidió Sopot a edil de San Salvador priorizar obras para evitar conflictos

"Lo que ellos dicen es que las autoridades manipulan el caso y el cuerpo y que seguramente el mucho está como un vegetal", señaló.

Señaló que en Xuchitlán las personas son herméticas con sus decisiones, pero en el resto del territorio de San Salvador se desarrollará el proceso electoral sin problemas.

mai