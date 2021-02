Alcaldesa de Almoloya da positivo a covid-19; van 7 casos y 2 decesos

ALMOLOYA.- Margarita Ramírez Benítez, presidenta municipal de Almoloya dio positivo a la prueba de covid-19, informó esta tarde en sus redes sociales.

"Les informo que he dado positivo al examen de covid-19. Estoy siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud", escribió en su cuenta personal de Facebook.

La priista agregó que se encuentra en aislamiento y continúa los trabajos del gobierno municipal desde casa.

VAN SIETE ALCALDES CONTAGIADOS Y 2 FALLECIDOS

La alcaldesa de Almoloya se suma a otros seis presidentes municipales en Hidalgo que han arrojado positivo a la prueba de covid-19.

Destaca el caso de Felipe Hernández González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien falleció días después (24 de octubre 2020) de haber ganado la elección como presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca.

Recién el 30 de enero, también se informó la muerte de la presidenta municipal de Tasquillo, María de Jesús Chávez, como consecuencia de esta enfermedad.

En la lista de políticos contagiados y que se han recuperado están el alcalde de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez; Gastón Valdespino Ávila, de Tolcayuca; en Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, así como Sergio Baños Rubio, de Pachuca, y Jorge Márquez Alvarado, de Tulancingo.

Otra alcaldesa, Paty González Valencia de Villa de Tezontepec, también dio positivo a covid-19 y se encuentra internada en el Hospital de Respuesta Inmediata (hospital inflable) en Pachuca.

De algunos ex candidatos que no ganaron las elecciones, dieron positivo y fallecieron fueron el excandidato a la presidencia municipal de Pachuca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Isidro Pedraza Chávez, así como el ex candidato del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) a la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, Tomás Alonso García Cerón.





jgp