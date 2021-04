Alcalde de Pachuca miente y evade tema de huelga: Percy Espinosa

PACHUCA. - Percy Espinosa Bustamante, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) desmintió el posicionamiento que hizo el ayuntamiento capitalino en el que afirmó estar al corriente de pagos y prestaciones a los agremiados.

Además que en la tarjeta informativa que envió el ayuntamiento el jueves pasado con su postura, se evadió el tema principal, dijo, por el que hoy está luchando el gremio y que es el emplazamiento a huelga para el 17 de junio al mediodía.

"No había visto una tarjeta informativa tan mediocre. No vale la pena siquiera tomarla en cuenta, y espero que mi opinión sea tomada como ´la opinión de Percy Espinosa´ pues no tengo mayor experiencia en periodismo, pero en la tarjeta ni siquiera se refiere al tema principal: el estallamiento a huelga", opinó.

La postura que hace el ayuntamiento de la capital hidalguense fue que "estamos al corriente de absolutamente todos los pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores del municipio de Pachuca", el líder sindical respondió:

"Eso es mentira. Hay varios adeudos e incumplimiento como el ofrecimiento y lo que llegó de aumento donde perjudicó a más de 630 trabajadores, pues un uno por ciento de incremento para ellos es para comprar tres piezas de pan".

Luego que el pasado jueves Percy Espinosa acudiera al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo a emplazar a huelga al alcalde, hasta el día viernes no se ha dado ningún acercamiento por el edil de Pachuca o algún subalterno.

El emplazamiento a huelga se hizo luego que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con sede en Pachuca ordenó que se les pague a los trabajadores del sindicato capitalino un aumento del 13 por ciento al salario, de enero de 2017 a la fecha.

El problema laboral inició en la administración de Yolanda Tellería Beltrán, ya que la entonces alcaldesa negó el incremento directo al salario de los trabajadores sindicalizados; tras varios años de litigio, en diciembre de 2020 el tribunal les dio la razón al SUTSMP.

