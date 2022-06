Alcalde de Epazoyucan niega acoso contra extesorera; asegura que lo demostrará

PACHUCA.- Fidel Arce Santander, presidente municipal de Epazoyucan, calificó de falsos los señalamientos hechos por la extesorera Yarid Santiago Barrera, quien lo señaló de acoso sexual, laboral y que consume alcohol cuando trabaja.

Estoy respondiendo conforme a la ley. Ya tengo acceso a la carpeta de investigación y estaremos poniendo las pruebas pertinentes de lo que ella está diciendo y estaremos comprobando que no es verdad lo que está diciendo", expresó.

Lo anterior lo dijo luego que, en mayo pasado, Santiago Barrera interpuso una denuncia ante Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por los presuntos delitos de aprovechamiento sexual en su modalidad de acoso sexual y allanamiento de morada, señalado por la extesorera.

De igual forma, este mes, ingresó al Congreso de Hidalgo una solicitud de Juicio Político contra el edil de Epazoyucan bajo el argumento que el alcalde tiene un fuerte problema de alcoholismo, descuidando así sus funciones en su administración.

"Respecto a que llego a trabajar en estado inconveniente no hay una prueba que así sea. Les puedo decir mi rutina: todos los días voy a hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana para llegar a la presidencia municipal entre 8:30 y 9:00 horas y ahí atiendo a todo el mundo. No hay un ciudadano que pueda decir que lo haya atendido en estado inconveniente, pues recorro las comunidades con la frente en alto y sin ningún problema y siempre me reciben de la mejor manera", expresó.

Sus respuestas las dijo este día tras asistir al Congreso de Hidalgo a una capacitación del Programa de Profesionalización en la Elaboración de las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios.

LA RESPUESTA

Fidel Arce aseguró que sí tuvo una relación sentimental con su extesorera, la cual fue de casi un año; incluso, dijo que hay pruebas suficientes para comprobar el vínculo, el cual inició después de que ella fuera nombrada tesorera municipal.

Previamente, Yarid Santiago declaró que no tuvo una relación sentimental con el alcalde; aunque, por el contrario, dijo que el tiempo que laboró en la administración fue acosada por él.

"No tengo nada con nadie, estoy siguiendo el tema a la ley, los abogados están actuando en consecuencia y yo confío en lo que se resuelva. Desconozco los motivos por los cuales ella está haciendo esto, al principio pensé que eran políticos, pero hoy lo desconozco y quizá haya un trasfondo o está siendo asesorada por personas que desde que llegue a la administración se han dedicado a denostar el trabajo", concluyó.