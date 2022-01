Alcalde Alejandro Sierra ignoró ataques a santuario de perros, acusan activistas

PACHUCA.– Pedro Guerrero y Lorena Rivera, dueños del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón, acusaron que el gobierno municipal de Alejandro Sierra Tello es indiferente a temas de bienestar animal como campañas de concientización sobre maltrato, envenenamientos y amenazas en contra de los rescatistas.

Así lo refirieron durante una conferencia de prensa en la que recordaron que mañana habrá una movilización para pedir justicia y avances en la investigación del robo de 13 perros del santuario, el pasado 31 de diciembre.

En ese contexto, Pedro y Lorena coincidieron en que no hay avances sobre el paradero de los canes y agregó que las últimas tres administraciones gubernamentales no han brindado atención cuando se trata de la protección animal, por ejemplo, no responden a los oficios que se ingresan para solicitar audiencias.

Somos dos personas que intentamos poner nuestro granito de arena haciendo una labor que realmente beneficie al municipio, pero tenemos que estar prácticamente mendingando para que nos puedan atender sobre la problemática y las estrategias que podemos hacer en conjunto", dijo Lorena.

En total son cinco oficios los que han ingresado desde que entró el alcalde Alejandro Sierra; solo en una ocasión los activistas fueron recibidos por el secretario particular del edil, quien durante la reunión se condujo con "apatía e indiferencia", e incluso, bostezaba frente a ellos.

Pedro y Lorena agregaron que ya habían notificado a la administración municipal sobre amenazas en su contra y también alertaron que temían por su bienestar, el de los perros y del santuario, ubicado a espaldas del Museo del Paste; por ello pidieron patrullajes de la policía municipal dos o tres veces a la semana, pero tampoco hubo respuesta, narraron.

Es por eso que mañana haremos una marcha, porque es la única forma que nos van a escuchar, vamos a luchar y seguir en pie de lucha por ellos (los perros)".

Los titulares del santuario pidieron empatía a la población ante los dos bloqueos parciales que a partir del mediodía van a realizan en compañía de rescatistas de otras entidades del centro del país. La marcha iniciará en la entrada de La Dificultad y en el Museo del Paste para después llegar a la alcaldía del pueblo mágico.



