Al finalizar su administración, Tellería dejará Pachuca a oscuras

La explicación que nos dio en su momento la presidenta es que no había otra opción, ya que no teníamos el recurso suficiente para hacer frente a esta compra de las 21 mil 807 luminarias (…) fue la solución inmediata, porque junto a los baches, el problema en Pachuca era la iluminación, entonces se tomó esa decisión, la problemática no es de ahorita, sino para la administración que viene”.