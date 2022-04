Ahora por veda electoral retrasan créditos a comerciantes de Tula

PACHUCA.- A siete meses del desbordamiento del río Tula, los comerciantes de la región aún no reciben los créditos que les prometió el gobierno de Hidalgo, quien ahora argumenta un retraso de los recursos debido a la veda electoral.

Así lo informó Estela Moreno Cornejo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tula, quien refirió que aún no llegan los créditos sin intereses que les facilitarían a los afectados, a través del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE).

Ya la gente está desesperada, molesta, yo no he tenido ningún contacto con el secretario de Desarrollo Económico (Sergio Vargas Téllez), la gente tiene el pendiente de que no quieran hacerles efectivos los préstamos".

De acuerdo con la representante del sector productivo en la región, fue el 22 diciembre 2021 cuando los comerciantes firmaron la solicitud en la ciudad de Pachuca y el IHCE les indicó que en 48 horas recibirían en crédito.



"Mucha gente hizo compras a crédito, pensando que les darían este dinero, que se los depositaban en el banco y no ha sido así, no hay depósitos de nada".

De acuerdo con Moreno Cornejo, la falta de pago ha ocasionado que algunos comerciantes acudan a las instalaciones de la Sedeco en el transcurso de marzo, para pedir una solución.

Las últimas noticias que han tenido los solicitantes fue hace dos semanas, para notificarles que con motivo del proceso electoral no podrían ser dispersados los recursos.

Sin embargo, la titular de la Canaco puntualizó que las peticiones datan desde el año pasado, previo al inicio de las elecciones.

Con anterioridad, la titular del organismo empresarial informó que tenía conocimiento de que 35 agremiados a la Canaco carecían de los recursos, aunque indicó que hay más comerciantes no afiliados que también solicitaron el financiamiento.

