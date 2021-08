Ahora federales bloquean la México-Querétaro

Elementos de la Policía Federal bloquearon la carretera federal México-Querétaro a la altura del municipio de Tepeji del Río para reclamar el respeto de sus demandas laborales, debido a que no desean formar parte de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los inconformes cerraron los cuatro carriles de la vialidad federal a la altura de Tepeji para demandar el cumplimiento de su pliego petitorio como la garantía de sus prestaciones laborales, antigüedad y que se no se reduzcan sus sueldos, pues aseguraron que previamente habían recibido amenazas por parte de los altos mandos.

De acuerdo con los uniformados, entre sus demandas se encuentra el no afiliarse a la Sedena, pues no desean vivir en cuarteles militares, además de que tampoco sean evaluados por personal militar que no tiene conocimiento sobre las funciones policiales.

Entre sus demandas se encuentran la devolución de la operatividad de nueve mil 800 pesos cada 25 días laborados, el respeto a la dignidad a los policías federales, la renuncia de los altos mandos a quienes acusaron de estar involucrados en la corrupción, instalar una oficina de derechos humanos, así como un sindicato para la Policía Federal, así como la recepción de uniformes dos veces al año.

En caso de no recibir cumplimiento de sus demandas laborales, los uniformados anunciaron que permanecerán en la manifestación hasta que obtengan resultados positivos por parte de las autoridades federales.

Asimismo, permanece el bloqueo en la carretera federal México-Pachuca a la altura de Tlalnepantla, Estado de México, hasta que reciban respuestas de los mandos.

IGS