Agresor de mujeres en Pachuca ya ha sido detenido y lo han liberado

PACHUCA.- El área de comunicación social del gobierno municipal de Pachuca confirmó la detención de un hombre que ha agredido a mujeres en diferentes puntos del centro de Pachuca; no obstante, testimonios señalan que el sujeto ya ha sido detenido y liberado en otras ocasiones.

Este es uno de los testimonios de mujeres que han denunciado ser víctimas de agresiones físicas por parte de este hombre.

A mí me dio un codazo con todas sus fuerzas en el ojo, y me dejó hinchada y morada por muchos días".

".Llamé a una patrulla y me dijo que lo arrestarían si yo se los pedía, pero que de todos modos lo dejarían libre otra vez por la condición en la que se encuentra y que no querían problemas con Derechos Humanos".



Edgar –nombre ficticio del entrevistado— indicó que el 18 de enero su madre salió a la farmacia, cerca de Prepa 1, y que un sujeto, de aproximadamente 25 años de edad, la golpeó.

La mujer de 57 años de edad vio venir al agresor, pero no puso mucha atención, cuando la emparejó le dio un codazo en la nariz y huyó.

Debido a un brote de covid-19 en la familia, no les fue posible movilizarse para realizar una denuncia ante el Ministerio Público y se preocuparon más por llevar al médico a la víctima, pues el golpe le ocasionó una lesión en la nariz.

Según Edgar, 10 días después, un grupo de vecino de la zona retuvieron al agresor y llamaron a la policía municipal.

Los oficiales acudieron al lugar, reconocieron al sujeto y dijeron que ya era reincidente; es decir, que en ocasiones anteriores ya habían recibido reportes similares y lo habían detenido. No obstante, en ese momento indicaron que no podían arrestarlo porque en ese momento no estaba cometiendo algún delito o falta administrativa y solo le advirtieron que ya no lo querían ver por ahí.

A través de redes sociales, mujeres denunciaron haber sido víctimas y que al buscar el auxilio de las autoridades les respondían que no podían hacer mucho.

Una de ellas escribió que el sujeto la golpeó en la espalada hace dos semanas y aún está lastimada. Después llamó a una patrulla y le dijeron que lo podían arrestar si se los pedía, pero que después lo tendrían que dejar en libertad porque no querían tener problemas con la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEH).

Otro usuario reportó que su acompañante también fue violentada este jueves, en la colonia Constitución. En ese momento pidieron auxilio a unos oficiales de la policía municipal y detuvieron al agresor. Les indicaron que estaría detenido durante 36 horas, pero que después sería liberado y que no "procedería a mayores denunciando".

Según los diferentes testimonios, esta persona se encuentra en situación de calle, tiene problemas de adicciones y probablemente tiene padecimientos mentales.

El área de comunicación social del gobierno municipal de Pachuca confirmó la detención del agresor, pero dijo desconocer si las autoridades le darían seguimiento y atención a esta problemática.

Por su parte, el Sistema DIF estatal dijo que no le correspondía atender este problema y que las personas afectadas debían denunciar ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH).





sjl