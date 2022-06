Agreden con ácido a periodistas de Hidalgo; no hay avance en el caso, acusan

PACHUCA.- Una comunicadora de la región se Tulancingo acusó al diputado local del PRD, así como al alcalde de Huehuetla y a la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Sedeso, de obstaculizar el curso legal de una agresión que sufrió ella y dos personas más de parte de pobladores de ese municipio, quienes la rociaron de ácido durante el desalojo de una vivienda.

Agreden con ácido a comunicadores de #Hidalgo y a un abogado. Los hechos ocurrieron cuando cubrían el desalojo de una familia. Vinculan a los agresores con el alcalde de Huehuetla. ?



Mary Loren Hernández Asencio, quien dijo ser directora del programa JMS Radio Kiss, difundido en Tulancingo, refirió que la agresión ocurrió el 14 de octubre del año pasado. De igual forma fue agredido el comunicador Jaime N. y el abogado Nahum Islas Guerrero.

"Recibimos ácido en el rostro, a mí me han dejado secuelas en el oído, garganta y ojos, hoy se me cierra la garganta a tal punto que a veces ya no tengo voz; esto ocurrió por ir a cubrir un desalojo en Huehuetla, en favor del señor Primitivo Islas Barragán, por parte de unos familiares", narró.

Entrevistada durante el Encuentro Estatal para el Análisis en Materia de Protección de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, Hernández Asencio hizo público su caso y pidió el apoyo de las autoridades para agilizar el caso.

Los presuntos agresores son A. S. V., S. E. C., E. I. B y L. A., esta última persona, presuntamente le habría aventado ácido en la cara a la comunicadora y a otras personas, al momento de documentar el desalojo. Incluso, amenazaron con hacer explotar un tanque de gas.

"Hay tráfico de influencias por parte del diputado local del PRD, Miguel Ángel Martínez Gómez, así como del alcalde de Huehuetla, Javier Santillán Melo, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Emilse Miranda Munive, y el exalcalde Fredy Lau Ríos.

La comunicadora aseveró que los involucrados en la agresión son una especie de "operadores políticos" de los mencionados servidores públicos en la región Otomí-Tepehua, por ello, solicitó la protección de las autoridades.

Mary Loren Hernández, quien dijo temer por su vida y la de su familia, dijo que tras la agresión acudieron al Ministerio Público ubicado en el municipio Tenango de Doria; sin embargo, en el trayecto, ella se desmayó por lo que fue atendida en el Hospital Regional de San Bartolo Tutotepec.

"Las personas fueron detenidas. Sin embargo, fueron puestas en libertad después de tres días, pues dijo la juez de Tenango que no hubo agresión física, y por lo tanto no pueden permanecer detenidos, salvo la señora L. A. quien roció el ácido", expresó.

La comunicadora dijo desconocer el tipo de ácido que les aventaron. Sin embargo, esto le ha causado secuelas como mareos, tartamudeos y pérdida de la visión.

El diputado Miguel Ángel ´El Oso´, es amigo de los agresores. Yo me acerqué al diputado para pedirle una mesa de diálogo con el alcalde para que saquen las manos y él nunca me ha dado la cara", aseguró.

