Agreden a mujer que no quiso que le limpiaran el parabrisas, en Pachuca

PACHUCA.– Cuando Ángela se negó a que dos limpiaparabrisas asearan los vidrios de su auto, los hombres se rieron, le dijeron groserías y le aventaron agua con jabón en los ojos antes de que ella arrancara su vehículo. Tras el suceso, la mujer llamó a la patrulla, pero nadie fue detenido.

Los hechos ocurrieron entre los bulevares Javier Rojo Gómez y Everardo Márquez de Pachuca, Ángela pidió modificar su nombre, pero compartió su experiencia para alertar a otras conductoras o transeúntes que frecuentan esta zona de la ciudad.

La mujer especificó que la agresión fue en los semáforos que están a un costado del Hotel Misión en la contraesquina de la empresa Chevrolet, a unos 600 metros de las centrales de autobuses y abastos.

"Me paré porque estaba el alto. Me empiezan a decir que, si limpiaban el parabrisas y les dije que no, que gracias, pero ellos se reían y empezaron a hablar majaderías. Uno de los dos rodeó mi carro y me dijo puras groserías".

Lee también en LSR Hidalgo: Ponen cuatro veladoras en el Primero de Mayo, tras tiroteo del domingo en Pachuca

Cuando el semáforo cambió a verde, Ángela se preparó para arrancar de nuevo su automóvil, pero a la par, los limpiaparabrisas le lanzaron agua con jabón en el rostro, por lo que ella decidió estacionar su vehículo para reclamarles, pero los dos individuos corrieron.

"Me arranqué porque ya estaba el verde, pero ellos me aventaron agua en la cara, obviamente me entró en los ojos. Me di la vuelta, gritándoles que qué les pasaba, pero empezaron a agarrar sus cosas y se echaron a correr".

Ángela indicó que después del suceso llamó a la policía, pero al llegar, los elementos de seguridad le explicaron que no podían hacer nada porque los limpiaparabrisas huyeron, de lo contrario, los habrían remitido a barandilla.

La mujer realizó un llamado a las autoridades para que atiendan el tema de las agresiones en la calle, pues consideró que dicha situación se agudiza cuando las mujeres conducen sin compañía.

"Pido a las autoridades competentes que pongan más atención a esta situación, lamentablemente esto se está dando más seguido, te rayan el carro, te escupen, te avientan agua, te insultan, te avientan las monedas (...) ojalá sí pongan más atención a todo esto, pues no sabemos en qué momento estas personas vayan a hacer algo más allá que pueda poner en riesgo nuestra vida", concluyó.

sjl