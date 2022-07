"Adultos mayores y con discapacidad también acosan": usuarias de Tuzobús rosa

PACHUCA.- Integrantes de la Red de Colectivas Feministas de Hidalgo exigieron a las autoridades del transporte público que prohíban abordar al Tuzobús rosa a hombres de la tercera edad o personas con discapacidad.

"Estamos hartas que en el Tuzobús rosa (destinado únicamente para mujeres) se permita la entrada de hombres. Específicamente, ancianos, de la tercera edad, discapacitados; ellos deben de tener su propio espacio y sus lugares. Son hombre y también acosan, no importa si son personas grandes o tienen alguna discapacidad".

Así lo expresó el grupo de mujeres que esta tarde exigió detener el acoso en el transporte público, con un bloqueo en la calle Ignacio Allende, frente a la estación del Tuzobús Niños Héroes.

Tras cerrar 15 minutos la vialidad, las mujeres realizaron pintas con aerosol en la estación del Tuzobús. Escribieron consignas como "ya se los cargó la vulva", "la policía no me cuida", "no más acosos", "taxistas violadores" y "fuera hombres del Tuzo rosa".

"Queremos que no se permita el paso a estos espacios exclusivos para mujeres a estos hombres. Algunas compañeras han recibido acoso por parte de ellos; por eso exigimos tener ese espacio seguro para nosotras, no a hombres de la tercera edad", expresó una manifestante.

Detallaron que 89 por ciento de las mujeres que viajan en el transporte público de Pachuca han sufrido algún tipo de acoso o violencia.

Además, refirieron que por temor las mujeres no han querido denunciar ya que desconfían de las autoridades.

LA PROVI, CALERA Y CHAVARRÍA, LAS MÁS PELIGROSAS

También comentaron que las combis de las rutas La Providencia, La Calera y Paseos de Chavarría son las más inseguras para las mujeres, ya que ahí se han presentado varios casos de acoso y hasta violación.

"Hay varias compañeras que han sufrido acosos en esas rutas de combis. Incluso, una mujer denunció haber sido víctima de violación en el transporte público en Mineral de la Reforma".

El caso referido se documentó el pasado 29 de junio de este año, luego que una mujer denunciara en redes sociales que cuando viajaba a bordo de una combi de la ruta Providencia-Calera-Chavarría, tras salir del gimnasio, fue abusada sexualmente por el copiloto y conductor.

La víctima, presuntamente, iba en la parte delantera de la combi junto con el copiloto, luego de ser la única a bordo, dijo que los hombres la invitaron a salir; sin embargo, ella se negó. La mujer refirió que el conductor se desvió de la ruta y manejó hasta un terreno baldío detrás de la tienda de autoservicio Aurrerá, ubicada en la colonia Providencia, donde cometieron la violación.

"No sabemos si se levantó una denuncia, pero no hay que hacer ruido para que las mujeres puedan sentirse seguras y no preocupadas ´si somos las únicas en las combis´, por ello estas manifestaciones", señalaron.

LAS PETICIONES

Las mujeres caminaron a Palacio de Gobierno de Hidalgo, donde entregaron una lista de petición dirigida a las autoridades del transporte.

Solicitan:

1. Capacitación de los choferes con perspectiva de género, tanto de colectivos como del Tuzobús, para contribuir a una vida libre de violencia.

2. Paradas mejor iluminadas

3. Generar estrategias para la atención y erradicación del acoso sexual en el transporte público colectivo

4. Prohibir el paso a hombres a los Tuzobús Rosas y que estos sean manejados por mujeres.

Fotografías de José Antonio Alcaraz

sjl