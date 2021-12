Adultos mayores son enviados a asilos por discapacidad: fundación

En México no existe la cultura del envejecimiento. (Foto: Especial)

PACHUCA.– La fundación Centro de Atención para Ancianos A.C. (CAPA A.C.) que opera en Tulancingo, detectó que los adultos mayores son enviados a los asilos cuando el envejecimiento de una persona se complica o por causa de alguna discapacidad.

Así lo refirió la fundadora de CAPA, Norma Barrera Jiménez, durante un panel que organizó la Red por la Inclusión de Hidalgo en el marco del 3 de diciembre que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Barrera Jiménez puntualizó que en Hidalgo y en el país, no existe una cultura del envejecimiento que permita un desarrollo integral y saludable para las personas de la tercera edad; en consecuencia, explicó que cuando las enfermedades crónico degenerativas son avanzadas o cuando comienza la pérdida de los sentidos, los familiares a veces llevan a sus adultos mayores a los asilos.

Cuando ya hay una problemática, nadie quiere al adulto mayor y lo tiene un hijo, lo envían con otro y cuando no, lo mandan a los asilos (...) pero hay adultos mayores que los corren de los asilos y me los traen a mí, porque en muchos lugares lo único que hacen es medicarlos y no darles un entorno saludable e integral"

Por ello, la fundadora de CAPA consideró que es relevante una cultura de envejecimiento y no ver a los adultos mayores como sinónimo de discapacidad, cuando no tienen alguna.

Debemos tener bien claro que llegar a un envejecimiento patológico no debe ser la meta, debemos estar luchando desde jóvenes de luchar por envejecimiento a través de la cultura y educación".

Durante el panel también participaron los geriatras Erick Ángeles Preciado y Denise Sánchez, quienes al igual que Norma, coincidieron en que la percepción de la sociedad "es que la persona envejecida, es un estorbo".

Lee también en LSR Hidalgo: Han presentado reacciones adversas a la vacuna anticovid 72 personas









Sin embargo, los dos especialistas puntualizaron que el envejecimiento no debería ser significado de discapacidad, sino un motivo de dignidad.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Hidalgo hay 383 mil 675 personas de 60 a 85 años y más, de los cuales 13 mil 750 tienen alguna discapacidad.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, su objetivo es "promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural".





sjl