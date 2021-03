Adultos mayores que no vivan en Pachuca no recibirán vacuna

PACHUCA.- Adultos mayores de cinco municipios conurbanos a la capital de Hidalgo han intentado sacar turnos para recibir la vacuna contra la covid-19, que se aplicará del 8 al 12 de marzo, pero el biológico es exclusivo para habitantes de Pachuca, informó Abraham Mendoza Zenteno.

De acuerdo con el delegado de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, ayer 6 de marzo acudieron a los 11 módulos instalados en Pachuca adultos mayores de 60 años de los municipios de Mineral de la Reforma, Mineral de Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala.

Es natural que haya esa inquietud por vacunarse al ser una zona conurbada Pachuca, la más grande del estado. Nosotros pedimos comprensión de los adultos mayores de estos municipios conurbados para que no acudan a sacar turno, porque se darán una vuelta inútil".

Este domingo se continúa recibiendo a adultos mayores residentes de Pachuca en los módulos para sacar ficha, para que a partir de mañana, lunes, acudan a las instalaciones de la Feria de Pachuca a recibir la vacuna contra la covid.

"Es importante que lo sepan, que no vayan los adultos mayores que no son de Pachuca, para que no den una vuelta en balde, incluso para que no se genere movilidad y en consecuencia contagios", pidió Mendoza Zenteno.

RECOMENDACIONES

El delegado del gobierno federal recomendó a los adultos mayores "acudir con ropa cómoda, después de haber ingerido sus alimentos y si padecen alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, que tomen sus medicamentos. Para facilitar la aplicación se sugiere llevar manga corta".

La vacunación a los adultos mayores de 60 años de Pachuca será del 8 al 12 de marzo en las instalaciones de la Feria, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

