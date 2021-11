Adultos mayores piden regresar a empacar a supermercado de Plaza Universidad

PACHUCA.– Ignacio, María de Lourdes, Gonzalo y Sofía son adultos mayores que piden regresar a trabajar como empacadores en el supermercado ubicado en Plaza Universidad; los ingresos que obtenían de las propinas les ayudaban a completar sus pensiones o eran su único ingreso.

Después de que a Ignacio lo jubilaron como operador de autobuses empezó a empacar en supermercados porque fue el único trabajo en el que lo aceptaron con más de 60 años de edad; sin embargo, cuando empezó la pandemia le pidieron resguardarse en casa y desde entonces no le han llamado para reincorporarse a esta actividad con la que contribuía a los gastos del lugar donde habita.

Al igual que Ignacio, 30 adultos mayores habitantes de la zona metropolitana de Pachuca, que colaboraban como empacadores en Aurrerá de Plaza Universidad, dejaron de trabajar en marzo de 2020, cuando se emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19, y aunque el gerente de la tienda les prometió que serían reincorporados, casi se cumplen dos años y continúan desempleados.

Lee también en LSR Hidalgo: Después del festejo de muertos, reutilizan cempasúchil como repelente









Por esta razón, el grupo de adultos mayores pidió ser tomado en cuenta para regresar a dicha tienda localizada sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, tras argumentar que en otras cadenas comerciales ya hay personas de la tercera edad trabajando.

Nos enteramos que en otros centros comerciales ya están laborando y a nosotros no nos dicen para cuándo. Hace 15 días otros compañeros regresaron a Soriana y también a Chedraui, pero en Aurrerá nos dicen que no es cosa de la tienda, que no nos pueden resolver nada, que tienen que esperar instrucciones", dijo María de Lourdes Iturbide.

Las personas de la tercera edad señalaron que los ingresos que obtenían empacando les ayudaban a complementar su pensión, sin ese dinero ha sido difícil su subsistencia.

Ha sido difícil porque nuestras pensiones no son grandes, la verdad necesitamos seguir laborando para tener un ingreso", dijo Gonzalo Olmos Espinosa, uno de los afectados, quien estimó que un adulto mayor en un turno de 8 de la mañana a 12 del día, gana de 100 a 150 pesos.

Sin embargo, el dinero no es la única razón por la que buscan reintegrarse a sus actividades laborales, pues las personas de la tercera edad aseguraron que es una forma de sentirse útiles.

No tenemos otra entrada y ya nadie en otro lado nos contrata, como todo ser humanos tenemos necesidades y por eso pedimos que nos ayuden, no estamos pidieron limosna, estamos pidiendo trabajo", puntualizó Sofía Armendáriz.





sjl