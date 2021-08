Adriana Flores asume el cargo de presidenta del PRI en Pachuca

PAHUCA.- Adriana Flores Torres tomó protesta como presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pachuca, junto con Héctor Fragoso Ortiz, secretario general.

Adriana Flores, quien fungía como secretaria general del PRI Pachuca, asumió el nuevo compromiso el 14 de septiembre, en un acto encabezado por la dirigencia estatal del PRI, conformada por Erika Rodríguez y Julio Valera, presidenta y secretario general, respectivamente, y con la presencia de los seccionales de barrios, comunidades, colonias y fraccionamientos.

Flores Torres reconoció la labor de los militantes del partido, y agradeció al gobernador Omar Fayad la oportunidad, asumiendo el compromiso de dar resultados y recuperar la gubernatura de Pachuca en las próximas elecciones del 18 de octubre.

“Con Omar, no solo me compromete el agradecimiento por las oportunidades dadas, me compromete recuperar la gobernanza de la ciudad que él gobernó (sic)”, señaló.

Adriana Flores se ha desempeñado como regidora de Pachuca, coordinadora nacional de las mujeres indígenas del ONMPRI, secretaria estatal de las Mujeres Jóvenes del ONMPRI, diputada federal suplente, secretaria general del Movimiento Territorial y en últimas fechas secretaria general del PRI en Pachuca.

