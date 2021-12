Adolescentes abarrotan sedes de vacuna anticovid de Pachuca y La Reforma

PACHUCA.- La jornada de vacunación contra covid-19, para atender a las personas que cumplen 15 años en 2022 se realizó con retrasos pero con una alta afluencia. Joel López fue uno de los vacunados, que recibió la dosis con miedo de la reacción que pudiera generarle.

Formado, se asoma por uno de los cristales, se ve nervioso, él dice que la última vacuna que recuerda, le dio escalofríos, además tiene miedo de cuánto pueda doler el piquete.

"Tiene como tres años que me vacunaron, ahorita me trajo mi mamá, ella es doctora, por eso me dijo que era sí o sí. (...) Mis primos se veían muy mal después de la vacuna, dijeron que era lo peor que han sentido, eso me da miedo".

Él es uno de los jóvenes que cumplen 15 años en 2022 y acudió a la Delegación del ISSSTE en Plaza Perisur a blindarse contra la enfermedad.

Pese a que la jornada inició con algunos retrasos y los mismos ciudadanos señalaron falta de organización, luego, la fila fluyo de forma más rápida.

La vacuna que les aplicaron fue Pfize, cuya efectividad es del 100 por ciento para prevenir casos graves. De acuerdo con los estudios preliminares, la efectividad podría reducirse seis meses después de la aplicación del esquema completo que es de dos dosis.

Además de la población meta hubo algunos rezagados que acudieron por su dosis, para ellos, la espera fue un poco más larga, ya que la fila tardó un poco más en organizarse.

La Delegación de Programas para el Bienestar, señaló que en los siguientes días anunciarán más jornadas para este grupo etario, que son los más jóvenes para atender.

Cabe mencionar que el grupo de entre 15 y 17 años, tiene una meta de cobertura en Hidalgo de 150 mil 702 personas, este grupo que apenas fue incluido en los esquemas en este mes, tiene una cobertura con esquemas completos del 4 por ciento.

