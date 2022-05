Adheridos a Menchaca por un hueso "se llevarán una sorpresa": Castrejón

PACHUCA.- El coordinador de la campaña de Juntos Hacemos Historia, Natividad Castrejón Valdez, negó que existan acuerdos por parte del candidato Julio Menchaca Salazar con los políticos de otros partidos para sumarse a su proyecto a cambio de un espacio en la administración.

No se ha hecho un solo compromiso de un cargo público con nadie y si muchos se han acercado con esa intención, creo que se van a llevar una sorpresa", aseveró.

Apenas este lunes, diez exdiputados del PRD, PRI y Acción Nacional se pronunciaron a favor del senador. Alcaldes en funciones como el de Chilcuautla y expesistas se integraron a su propuesta en las últimas semanas.

"Yo he recibido a algunos personajes y en algunos casos, la autoestima nos traiciona y se convierte en más que un sentimiento sano y algunos se sienten con el liderazgo, dicen ellos, de poder movilizar masas, y aspirar a pedir, algunos han pedido secretarías. Entonces yo les he dicho que la instrucción es que no se va a comprometer un espacio", mencionó Castrejón sin especificar nombres.

Incluso, dijo, parte del equipo de campaña hablará con Menchaca una vez que cuente con su constancia de mayoría para comunicarle su conformidad con las decisiones que tome "sin presiones" en los nombramientos, que deberán responder a lo que prometió y ofreció a la ciudadanía.

Anticipó que solicitarán seguridad tanto al estado como a la Guardia Nacional para verificar el desarrollo de la jornada del 5 de junio.

Expuso, sin mencionar nombres, que dos alcaldes emanados del tricolor que han sido amenazados para pronunciarse a favor de la candidata de Va por Hidalgo, en lugar del morenista.

Por otra parte, para el combate de la guerra sucia y los delitos electorales, Morena presentó la plataforma: Hidalgo defiende la esperanza, en la cual la ciudadanía podrá presentar denuncia en el sitio web del mismo nombre o el teléfono 7711055006.

En estos se recibirán videos, fotografías o cualquier tipo de evidencia que ayuden a detener la compra de votos, intimidaciones, y la coacción del sufragio, como supuestamente ocurre en la Operación zafiro al interior de la burocracia estatal.





