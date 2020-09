Acusan opacidad del Congreso local en convocatoria de Comité Ciudadano

El proceso de designación no es sacar una convocatoria y ver quién se hace cargo, no, porque esto se presta a un espacio de opacidad y no necesitamos que haya un Comité de Selección a modo para que creen un Comité de Participación Ciudadana a modo del Sistema Estatal Anticorrupción, es muy necesaria la autonomía del Comité para avanzar en la lucha anticorrupción", señaló la organización Mexiro A. C.