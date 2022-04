Acusan de violencia de género y lucro a César Nieto

PACHUCA.- Fátima Lugo Romero, una activista y también fundadora de un colectivo, acusó al regidor del ayuntamiento de Pachuca César Alberto Ramírez Nieto de cometer violencia de género, discriminación y lucro con proyectos sociales.

Así lo reflejó en sus redes sociales donde anunció su separación del grupo social Airosa Joven que preside el munícipe emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y añadió que en tal fue víctima de diversas prohibiciones.

Como "tener cualquier tipo de interacción con todos los miembros del sexo masculino, incluyendo todos sus comités municipales y a su equipo de trabajo" y fue más allá al señalar violencia de género al ser excluida de actividades y eventos por ser mujer.

Asimismo, mediante un comunicado destacó que Ramírez Nieto lucró con proyectos pertenecientes al colectivo que ella fundó: Siempre Juntos en nombre de Airosa Joven Kids, "proyecto que se originó a raíz de la creación de mi movimiento.

En más restricciones, añadió que el regidor priista es señalado de haberle prohibido a miembros de Airosa Pachuca formar parte de Siempre Juntos o cualquier otra agrupación de ese tipo, además de insultarlos y desacreditarlos.

Así como "explotar y denigrar a su equipo de trabajo", ya que acusó no le da sueldo; mientras que se restringe que miembros del colectivo se relacionen sentimentalmente y no permite que su secretario particular utilice su teléfono o tenga una relación.

REVIRA COLECTIVO: RESPETA DERECHOS DE SUS LÍDERES

En respuesta a lo anterior, Airosa Joven emitió un comunicado en sus redes sociales donde destacó como cualidades el respeto a los derechos de sus líderes y su lucha contra cualquier tipo de violencia.

Sin embargo, el documento vertido no fue firmado por su presidente Ramírez Nieto, sino que solamente fue publicado de forma abierta en Facebook.

