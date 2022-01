Acusan de fraude a alcaldía de Ixmiquilpan por presentar a Chuponcito "pirata"

PACHUCA.- A través de las redes sociales de la presidencia municipal de Ixmiquilpan se invita a la población para asistir a un evento en el marco del Día de Reyes en donde se contará con la participación del payaso Chuponcito.

En el mensaje se especifica que en el evento programado para este miércoles 5 de enero, se presentará Rodolfo Landa, y no el original payaso cómico interpretado por Alberto Flores.

Lo anterior generó la molestia entre los usuarios, quienes acusaron a la alcaldía de "engaño" y "fraude". Cabe mencionar, Rodolfo Landa ha tenido diferentes presentaciones como Chuponsito en los municipios hidalguenses.

"Este señor no es Chuponcito, es pirata, ¿por qué dejan que esto pase? que mal por el municipio de Ixmiquilpan", se lee en uno de los comentarios del video publicado por la alcaldía.

"Digan no a la piratería. Chuponcito, su nombre es José Alberto Flores, es obvio que no es el original, está lucrando con un personaje que no le pertenece", comentó otro usuario.

"El Chuponsito" (así con "S" como lo escribe Rodolfo Landa) es un imitador no autorizado, que sostiene un problema legal con el original "Chuponcito" (con "C", Alberto Flores), quien a través de sus redes sociales ha pedido a la gente que no se deje engañar y que no acuda a estos eventos.

CHUPONCITO, ACUSADO DE ABUSO SEXUAL



Cabe mencionar, Alberto Flores, Chuponcito, fue acusado por abuso sexual por parte de su exasistente Carla Oaxaca, y aunque no fue vinculado a proceso por este hecho, se dio a conocer que la hija del comediante apoyó a la víctima y afirmó, sus amigas también han sufrido acoso sexual por parte del payasito de la tele.

A estas acusaciones que van desde el 2020, se sumó la exbailarina Ivonne Luevano. Sin embargo, en diciembre de 2021, Chuponcito acudió a una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se descartó la vinculación a proceso debido a que se consideró que no existían suficientes pruebas para llevar a cabo la investigación, además de que no fueron presentadas en tiempo y forma, según señaló el juez.

