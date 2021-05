Acusan a lideresa de Antorcha Campesina de "transa"

HUEJUTLA. - Un grupo de 35 militantes de Antorcha Campesina se disputan un predio en el ejido Chacatitla, que fue donado por el gobierno del estado; sin embargo, acusan a Evelia Bautista Gómez de haberlos estafado con 25 mil pesos, y a un año y medio no les han dado posesión de su terreno.

De esta situación, María Guadalupe Vargas Solís, integrante de la organización en la Huasteca acusó a Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo y a Evelia Bautista.

La quejosa dijo que, Bautista Gómez no ha dado la cara y se reporta como enferma, "pero eso no es verdad, solo miente para no atenderlos y les siguen pidiendo dinero".

Por lo anterior, el día miércoles decidieron tomar posesión del predio y la noche del jueves 13 de mayo arribaron tres camionetas con gente de Oxtomal, los cuales fueron contratados por Gustavo Vivanco, Sandra Olivares y Humberto N, quienes los golpearon y causaron daños en la lona que colocaron.

En la agresión resultaron lesionados adultos mayores, sin embargo, indicaron que van a defender su espacio porque ya dieron 35 mil por cada predio y aun así Bautista Gómez sigue exigiendo cantidades de 10 mil, tres mil y dos mil pesos por persona, aun cuando participamos en marchas, plantones, volantes, faenas y la limpieza en dicho terreno", mencionó Vargas Solís.

Además, señalaron que eran alrededor de 150 personas, pero muchas abandonaron al grupo porque no están dispuestos a seguir dando dinero y dejaron en claro que, "quienes se apoderaron del terreno, no forma parte de la UNTA como lo mencionó la gente de Evelia Bautista".

Para finalizar, responsabilizaron directamente a la dirigente estatal Guadalupe Orina y a Evelia Bautista de cualquier atentado que puedan sufrir.

(Fotos: Zadquiel Torres)

jgp