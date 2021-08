Acusan a funcionario de Actopan por golpear a su exesposa

…quiero expresar mis miedos y temores que hoy vivo, ya que el día de ayer cobardemente fue agredida físicamente en mi domicilio por José Guillermo “N” el cual es mi ex y no me deja de acosar haciéndome la vida pesada…” publicó en su perfil, el domingo, pero fue el sábado por la noche cuando se suscitaron los hechos.