Acusan a diputados de Morena de "mayoritear"; se desata discusión en Congreso

PACHUCA. - Diputados locales acusaron a los integrantes de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (integrada por mayoría de Morena) de desdeñar sus iniciativas y anteponer sus intereses personales y políticos, lo que desató una acalorada discusión.

La disputa se presentó luego que la diputada independiente Areli Rubi Miranda Ayala reclamó en tribuna a los diputados integrantes de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside Roxana Montealegre y en la que tiene mayoría Morena, de votar en contra del dictamen de una reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

En términos generales, dijo, esta reforma consistía en crear una Ruta de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, con la cual se formaría una base de datos estatal a fin de que cualquier mujer que acuda a denunciar algún tipo de violencia en su contra, deberá ser atendida a través de un expediente único, con el cual tendría acceso a todas las unidades administrativas y judiciales.

Hago uso de esta tribuna con un profundo dolor y coraje por lo sucedido ayer en la comisión que comento. Pido una disculpa por la mezquindad de mis compañeros que votaron en contra de una iniciativa de gran importancia", expresó la legisladora.

Agregó que la presión por el cierre de esta legislatura y las iniciativas que aún faltan por dictaminar, llevó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a tomar medidas injustas

"Quedo opacada, minimizada y brutalmente despreciada por los integrantes de esta comisión quienes votaron por mantener sus intereses particulares. ¿Cuántas mujeres violentadas, desparecidas o muertas son necesarias para que sea un tema prioritario en este Congreso? Es inconcebible e inmoral el actuar de un grupo del presidente que juró ´no mentir, no robar y no engañar´, ese juramento que tanto han dicho en esta tribuna y cuando bajan se les olvida", expresó.

Por ello, retó a los diputados de la comisión a subir a la tribuna y con argumentos legales y jurídicos, "destrocen mi iniciativa y la de la diputada Corina, la hagan añicos. Si está mal fundada y motivada, si tiene algún rasgo de inconstitucionalidad de lo contario, exijo que se vuelva a analizar en la comisión".

La legisladora de Morena Corina Martínez secundó a Areli Miranda, y agregó que también, hace unos meses que subió una iniciativa para que existiera en los nuevos ayuntamientos equidad de género en los nombramientos de los funcionarios.

Se hubiera defendido en la comisión de Legislación, pero se puso la palabra ´preferentemente´, en lugar de que fuera de acuerdo a lo que está establecido y queremos las mujeres", expresó.

MORENA EXCLUYE Y ASEGURAR PRIVILEGIOS: PRI

María Luisa Pérez Perrusquía, diputada del PRI, aseveró que Morena ha justificado sus decisiones en la democracia, pero "vista como una forma de excluir y asegurar privilegios, abusar y pisotear derechos de sus adversarios".

Por ello aseguró, pese a que resta poco tiempo para el cambio de legislatura, como diputados minoritarios no van a condicionar la libertad que gozan, ya que ellos están por encima de intereses grupales o individuales.

Al dejar sin votar nuestras iniciativas o votarlas en contra sin argumentos, están violentando no solo los derechos de las mujeres, también de los niños, jóvenes, madres solteras, trabajadores (sic). Solo hay una palabra que describe esto y es: incongruencia", expresó.

Recordó que al votar en contra el dictamen por que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia (de la diputada Areli Rubí), están en contra de sancionar el uso o abuso del poder ejercido sobre una mujer, dejándolas sin protección.

Además, han votado en contra sin analizar el dictamen de Protección Civil, así como políticas como la promoción de la niñez, cultura y deja desprotegidas a personas con debilidad visual al negar el derecho a las señalizaciones con escritura braille", agregó la legisladora.

Pérez Perusquía añadió que muchos de estos dictámenes están cuidados, gozan de viabilidad y técnica legislativa y no tiene ninguna manera de ser criticados ante la comisión.

"Entonces, no se discuten y solo se votan de manera arbitraria por la mayoría de la comisión de legislación y Puntos Constitucionales que pertenece a Morena. Suspendieron la votación de esos dictámenes y el coordinador del grupo legislativo de Morena (Rafael Garnica Alonso) dijo que ´era para generar la posibilidad de un dialogo y acuerdos políticos´. Bienvenido el diálogo y los acuerdo, siempre y cuando busquen consensos que permitan desahogar los acuerdos legislativos", concluyó.

SOMOS LA LEGISLATURA DE LA ALTERNANCIA: MORENA

Ante los señalamientos de las legisladoras, independiente, del PRI y de Morena, Roxana Montealegre, aseguró que son la legislatura de la alternancia en donde han actuado con democracia y pluralidad

Aquí no solo lo que Morena promueve avanza, también hemos logrado equilibrar para que todas las fracciones puedan estar reasentadas en el orden del día. Hoy, por ejemplo, la primer iniciativa que se votó fue presentada por el ejecutivo estatal; ¿dónde está la censura o el mayoreíto?", cuestionó.

Por ello, argumentó que se busca desacreditar a la fracción mayoritaria, que es Morena y dijo que no lo van a permitir. Además, que como presidenta de la comisión está tranquila, " hemos actuado con mucha cautela de equilibrar esfuerzos".

Mientras la diputada Lucero Ambrosio Cruz aseveró que el "grupo mayoritario" realizó la primera consulta a los pueblos originarios en la historia y reprochó a que los demás grupos minoritarios no se sumaron.

Sin embargo, esta consulta a los pueblos indígenas fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

SE FUE LA SEÑAL

De igual forma, Jajaira Aceves Calva, diputada del PES, dijo que es triste pues "esta legislatura no termina de entender". Cabe señalar que durante su posicionamiento se cortó la sesión virtual en los canales oficiales del Congreso de Hidalgo.

