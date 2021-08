Acusaciones de Morena son por rencilla personal: Hernández Abogado

PACHUCA.- El consejero Augusto Hernández Abogado atribuyó a una rencilla personal lo que denominó como un "linchamiento" por parte de Juan Carlos Hernández Chaires, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), quien esta semana anunció un procedimiento de remoción de integrantes del Consejo General ante el INE.

Una de las críticas de Chaires es que se negó el registro a la fórmula 1 plurinominal, que después fue corregida por los tribunales, con el argumento de que el partido tenía libertad configurativa para definir si quería cumplir la cuota de personas con discapacidad en esa o la segunda posición.

Sin embargo, Hernández Abogado manifestó que el proceso de remoción contra cuatro de los siete consejeros –Abogado, Uziel Reyes, Miriam Pacheco y Francisco Martínez– no coincide con la aprobación del acuerdo 047/2021, realizada por unanimidad. Es decir, también votaron a favor Guillermina Vázquez, Salvador Franco y Blanca Tolentino, pero estos no se incluyen en el documento presentado por el representante.

El lunes, acompañado por los líderes de Morena, el representante también señaló que había una "red de corrupción" al amparo de Abogado, con personas que estuvieron en la nómina del IEEH, como Rodrigo Antonio Polo Abogado y José Antonio Camacho Ortiz. Esto se constituía en conductas que atentan contra la independencia e imparcialidad de la función electoral.

El primero buscó ser representante del PRI en el cómputo de votos de Zacualtipán y es primo hermano del consejero, con lo que acusa al servidor de tratar de influir en los resultados de la sesión, mientras el segundo presuntamente opera el Despacho Jurídico del Centro, firma vinculada con otras organizaciones que golpean mediáticamente y con juicios electorales a Morena.

"Ahora como representante de Morena busca posicionarse ofreciendo la remoción de cuatro integrantes del Consejo General del IEEH y de paso cobra factura haciendo señalamientos a partir de tener una historia en donde sabe que en efecto, los profesionistas –Apolonio y Camacho–, quienes colaboraron para el IEEH y dejaron de hacerlo hace ya varios años, me unen lazos que nunca he pretendido ocultar, así como tampoco he ocultado una decidida y activa vinculación con muy diversas organizaciones civiles estatales y nacionales en materia de derechos indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, así como he mantenido una intensa vinculación con instancias públicas locales y federales, donde se promueve y se busca la mejora en la participación política de los diferentes sectores de la población".

La demanda de Chaires también menciona a Erick Téllez, quien actúa como asesor de la firma jurídica y es representante de Movimiento por la Autonomía Indígena (MAI) en Acaxochitlán; Martín García López, titular de la misma organización en Tulancingo y representante del PAN en el proceso comicial pasado; Arturo Copca Becerra, presidente de Asociación Civil Indígena y Gerencia Social, así como Saúl Marín Lugo, representante suplente del PRI en el consejo de Zacualtipán y MAI.

SE CONOCEN DESDE HACE DOS DÉCADAS

En su posicionamiento, el consejero manifestó que él y Chaires fueron compañeros de la universidad y el posgrado. Emprendieron un despacho juntos y lo respaldó cuando Chaires fue candidato a alcalde de Ajacuba en 2011.

En 2016, Chaires nuevamente fue candidato a presidente municipal por el PRD y este fue uno de los municipios que el Consejo General del IEEH rechazó por unanimidad, luego de que el partido incumpliera la paridad de género, por lo que se procedió a realizar un sorteo para igualar el número de candidatas y candidatos, explicó. Posteriormente los tribunales dieron la oportunidad a los partidos de subsanar irregularidades.

Me adjudicó como consecuencia su segunda derrota, al no contar con tiempo suficiente para hacer campaña, por lo que fui señalado como el responsable de obstaculizar su registro", dijo el consejero electoral.

En 2020, por el Partido del Trabajo, Chaires contendió nuevamente, pero no ganó y buscó acceder a una regiduría; no obstante, Abogado menciona que no alcanzó una posición porque para cumplir la paridad de género se realizó un corrimiento y la posición fue otorgada a una mujer de la planilla.

Lo que sí existe es el interés de una persona en particular, en envolver a actores políticos y a un partido en específico en una historia de fantasiosa confabulación en su agravio".





