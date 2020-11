Acusa Olvera que dirigencia de Morena saboteó registro de planillas

Finalmente me sumo al llamado para que Andrés Caballero y Carlos Mendoza, por decoro y dignidad política elemental, presenten la renuncia a los cargos que ostentan. Hasta en las organizaciones políticas más antidemocráticas, dirigencia que pierde se va. En lo personal asumo la parte de responsabilidad que me toca por no haber del todo vencer sus prácticas de exclusión y agandalle (sic)".