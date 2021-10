Acusa a Tenorio de discriminación, brujería y acoso; él desconoce señalamiento

PACHUCA.- Luis Ángel Tenorio Cruz, legislador de Morena e integrante de la comunidad LGBT+ en Hidalgo, dijo desconocer el comunicado difundido por el exjefe de prensa, Jesús Enrique Martínez Martínez, en el que denuncia acoso laboral y hasta haber sido "embrujado".

Por el contrario, aseguró que el equipo de trabajo que integra la diputación se privilegia el compañerismo y respeto.

No he tenido oportunidad de leer ese comunicado. Él (Enrique Martínez) estuvo colaborando con nosotros. No hemos platicado con él, le mandé un mensaje desde la pasada sesión (el martes) pero no hay respuesta".

En el despacho de prensa, difundido la noche del martes, su excolaborador acusó haber sido expuesto a maltratos, humillaciones y discriminación por sus preferencias sexuales, de chico gay de la comunidad travesti.



Señaló que el diputado Tenorio Cruz tiene creencias de chamanería, brujería y adivinadores.

Empecé a sentir mareos y una especie de embrujamiento o ritual (sic) que desde ahí no he dejado de pensar cosas negativas", dice textualmente el comunicado con hoja membretada del legislador de Morena.

Al respecto, Tenorio Cruz mencionó que desde la diputación local ha integrado a personas de la comunidad LGBT+ a su equipo de trabajo.



Desconozco eso de lo que habla. Aquí uno es responsable de lo que habla y lo que hace más y no de lo que se pueda interpretar. Somos un equipo en esta diputación incluyente, como el primer legislador LGBT, hemos promovido a otros compañeros, así como él, de darles la oportunidad de poder colaborar y hacer equipo y de sacar resultados", respondió.

EN PAUSA, INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE GÉNERO



La instalación de la Comisión de Igualdad de Género sigue en suspenso después de que grupos feministas se opusieron a que fuera presidida por el diputado Luis Ángel Tenorio Cruz en vez de una legisladora.

Hasta este momento sigo en pie como presidente de esta comisión. Lo comenté con algunos colectivos feministas que tuve el gusto de saludar aquí (en el informe del senador Julio Menchaca) que ya he platicado con compañeras de mi bancada para hacer el cambio de la presidencia, pero no ha habido respuesta positiva", dijo.

En caso de que haya manifestaciones durante la instalación de dicha comisión de parte de grupos feministas que se oponen a que él presida el órgano colegiado, Tenorio Cruz dijo que "están en su derecho. Nosotros esperaremos qué decide la Junta de Gobierno, pues desconozco si se instala hoy o mañana", concluyó.



