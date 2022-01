Activistas van por desafuero de alcalde de Real del Monte y expulsión del PRI

PACHUCA.- Activistas solicitaran al Congreso de Hidalgo el desafuero de Alejandro Sierra Tello, presidente municipal de Mineral del Monte; además su expulsión del Partido Revolucionario Instruccional (PRI) en el que milita, por los hechos de represión ocurridos el pasado 8 de enero contra protectores de animales, civiles y reporteros.

Esto por violaciones a derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libre manifestación, por la violencia ejercida por funcionarios públicos y comerciantes que encabezó el alcalde, para disolver una manifestación en Real del Monte y evitar que se obstruyera el paso de turistas al Pueblo Mágico.

Así lo informaron Pedro Guerrero y Lorena Rivera, junto con su abogado Daen Morales, quienes este día, en conferencia de prensa, dieron a conocer detalles de la agresión que sufrieron el pasado sábado, cuando se preparaban para manifestarse pacíficamente por la desaparición de 13 perros del refugio Cuatro Patitas Un Corazón.

Vamos a hacer la petición, incluso en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el alcalde es miembro, para solicitar que se le desconozca, pues su actuación transgredió los principios que establecen en los códigos de conducta y reglamentos internos de su institución política", expresó Daen Morales.

De igual forma, ingresarán un documento al Congreso local para que pueda proceder un Juicio Político y se le destituya, toda vez que, al ser un cargo de elección popular, estos son irrenunciables. Mientras, las denuncias penales contra los servidores públicos seguirán su curso.



Con las autoridades estatales hemos tenido una buena respuesta. El propio procurador, cuando se enteró que hubo un ataque contra activistas, ordenó su pronta atención; lo mismo en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo", expresó el abogado.

MENOR DE EDAD FUE AGREDIDO



Durante la conferencia de prensa, mostraron imágenes donde se observa a Hilario Rodríguez Guzmán, director de Protección Civil de Mineral del Monte, golpeado a un menor de edad.

También, mencionaron que en la represión de la manifestación participaron integrantes de la asamblea municipal como la síndica procurador, Leidy Hernández y la regidora Araceli López, así como el director de Turismo y el particular del presidente municipal.

RETUVIERON Y TORTURARON A ACTIVISTAS

El pasado 8 de enero, cerca del mediodía, activistas y protectores de animales se preparaban para manifestarse y bloquear el acceso principal al municipio, cuando llegaron a bordo de tres camiones de turismo local alrededor de 70 personas, encabezadas por el acalde.

Pedro Guerrero, fundador del refugio, dijo que el alcalde no agotó el diálogo, al afirmar que "no iba permitir que se manifestaran pues afectaría al comercio local"; posteriormente, el grupo con el que iba el edil comenzó agredir a los manifestantes.

Cuando me detuvieron, me suben a la camioneta (patrulla) y me pusieron un trapo en la cabeza y me sometieron una rodilla. Me decían ´cállate o te vas a morir´, después de un tiempo, prendieron la sirena y comenzamos a avanzar... le decía al oficial ´no puedo respirar´, además estuve esposado en la galera y nos echaron gas pimienta", expresó.

De las 12:17 a las 18:00 horas estuvieron detenidos e incomunicados en la galera municipal, toda vez que fueron presentados ante el ministerio público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, en Pachuca, acusados por agredir a los policías y obstruir el libre tránsito.



Fue hasta las 20:00 horas que nos permitieron hacer una llamada. En todo este tiempo, nunca se nos leyeron nuestros derechos ni pudimos tener contacto con un abogado. Cabe señalar que cuando me ponen las esposas me las dejan muy apretados, me produjeron lesiones. Hoy nos damos cuenta de que México es el país más peligro para los activistas y periodistas", narró Pedro Guerrero.

