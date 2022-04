Acoso sexual; mujeres confían más denunciar en redes sociales que a autoridades

PACHUCA.- Aunque la Procuraduría de Hidalgo solo reportó una denuncia por acoso sexual en lo que va del año, mujeres como Alejandra, Sandra, Ailyn y Denise han sido víctimas de este ilícito, pero no han denunciado porque hacerlo representa una carga o a veces ni siquiera vieron la cara de su agresor, señala Ninde Molre, activista por derechos humanos.

En la revisión de datos, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aparece que en lo que va del año hay una denuncia por acoso sexual; sin embargo, públicamente hay más denuncias recopiladas en las últimas semanas.

"ME IBAN A PREGUNTAR HASTA QUÉ TRAÍA PUESTO"

Minutos después de las 11:00 de la mañana, Sandra caminaba por San Cayetano para tomar el transporte que la deja cerca de la escuela de sus hijos, en la esquina de la avenida principal vio a un hombre que traía pantalón de mezclilla azul claro y gorra roja, no notó que se masturbaba enfrente de ella.

"Al principio no me di cuenta de lo que estaba haciendo, escuché que me dijo algo y me tardé en entender, me dijo: agárrala... y algo más que no entendí. Me volteé y me fui. Caminé rápido para no verlo, no me siguió. Por ahí pasan niñas, por eso lo hice público".

En entrevista, Sandra comentó que no denunció porque no tenía tiempo y porque ella considera que no iban a sancionar al hombre.

Para ella, las denuncias de las mujeres se desestiman fácilmente, principalmente, porque las cuestionan.

"Me iban a preguntar hasta qué traía puesto, porque eso es lo que hacen, son horas ahí para nada".

Hace años, ella realizó una denuncia por un pleito entre vecinos, las autoridades de justicia tardaron un año en citarla para dar seguimiento al caso; por esa experiencia consideró que para ella, una denuncia no es viable.

Por esa misma zona, hace seis años, un hombre se acercó a tocarla, "no intentó jalarme ni nada, pero me tocó un seno y se fue... no me dio tiempo de responder".

"¡ES COMO PONERSE UN BLANCO EN LA ESPALDA!"

Alejandra caminaba hacia su trabajo, cruzó por el Jardín de los Hombres Ilustres cuando notó que un hombre se masturbaba en el quiosco de esta área verde ubicada a un costado de Plaza Juárez.

Avisó a los policías del Palacio de Gobierno de Hidalgo que un hombre se masturbaba cerca de ahí, los agentes salieron a buscar al sujeto, ella o se quedó, se fue a su trabajo. Tampoco denunció.

"Honestamente creo que no lo denunciamos (este tipo de actos) porque nos han demostrado que incluso siendo algo más grave, no nos creen o nos culpan a nosotras. En este caso, afortunadamente no me hizo nada. Y me imagino las preguntas que me harían ¿para qué perder el tiempo, para que no hagan nada?".

Al otro día, ella cambió su camino de trabajo, para evitar encontrarlo de nuevo. En el supuesto de haber hecho la denuncia, ella considera que "es como ponerse un blanco en la espalda".

"Imaginemos que lo agarran, voy, hago la denuncia y lo identifico, ignoro si con una fianza salga o si después de sus 48 horas detenido y la denuncia no procede. El tipo ya me vio, sabe que paso por donde lo agarraron, sabe que yo lo identifique y aunque quede registrado como agresor sexual... ¿te imaginas con el miedo que voy a caminar por la calle? ¡Es como ponerse un blanco en la espalda!"

NO SON LAS ÚNICAS

Alejandra y Sandra no son las únicas que han experimentado esta situación, pero no son las únicas, Ailyn y Denise son estudiantes de preparatoria que relataron que un hombre de la tercera edad se masturbó frente a ellas afuera de la escuela donde estudian.

Los hechos ocurrieron el jueves 19 de marzo, en la calle 20 de Noviembre, colonia Santa Julia.

En el parque Pasteur, mujeres pachuqueñas denunciaron la presencia de un hombre que les ofrece trabajo "por ser bonitas". El hombre fue fotografiado por una de ellas.

Cerca de las 6:30 de la tarde del 4 de enero de este año, Julieta caminaba por la avenida Francisco I. Madero de Pachuca cuando un desconocido la agarró de la muñeca, la apretó y le indicó que siguiera caminando.

Por acosar a una mujer, un grupo de vecinas de Pachuca defendieron a la agraviada dando una golpiza al presunto acosador, los hechos ocurrieron en la avenida Madero, de la capital del estado, a la altura de una gasolinera.

Una mujer denunció que la tarde del 26 de septiembre del año pasado fue agredida en Soriana, supermercado ubicado en el bulevar Minero, el Ministerio Público le indicó que la atenderían solo si realizaba previa cita, debido a la contingencia sanitaria por covid-19.

¿POR QUÉ LAS MUJERES NO DENUNCIAN?

Ninde Molre, feminista y activista por los derechos humanos, describió que el enfoque antipunitivista cuestiona que existan delitos a los que nadie acude a denunciar, para ella éste es un signo de que el sistema de justicia no se ajusta a lo que viven las personas.

"Es muy evidente que el sistema penal no funciona, o no es la vía. El hecho de que las mujeres prefieran denunciar en Facebook responde a muchas cosas, una, que legalmente no quieren hacer nada porque no saben quién las atacó o no le vieron la cara. Y dos, que denunciar representa una carga, porque parece que te exigen rapidez en la denuncia y eso genera dudas".

Para ella es necesario que haya alternativas para corregir este tipo de conductas, ya que el sistema actual no las tiene. Esto permitirá crear otras vías de denuncia y su sanción que incluso, no tuviera que ser con cárcel.

"A lo mejor, una sanción administrativa, como no lo ofrece el sistema, preferimos no denunciar y queda en esta cifra negra o de impunidad, porque no hay más vías de acceso a la justicia".

Para ella también es importante revisar las condiciones por las que este tipo de actos tienen cabida en la vía pública, trasporte público y otros espacios donde conviven las personas, ya que uno de los fines de la justicia es garantizar la no repetición de los actos.

"Una cosa es lo que ya sucedió y otra que no vuelva a suceder y no solamente significa que esta persona no vuelva a cometer esta acción, sino que socialmente esto no vuelva a pasar".

Acotó que es urgente el trabajo de política pública en gobiernos, escuelas, hogares para eliminar la posibilidad de que sucedan estos hechos. También que el sistema de justicia no deje lugar a la impunidad y a la corrupción y que permita resolverse en el momento, y que incluya un seguimiento, en lugar de llevar un proceso de constante presentación de pruebas y por mucho tiempo.





