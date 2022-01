Aclara Tecnosilicatos situación actual de relleno sanitario de Tula

PACHUCA.- La empresa Tecnosilicatos de México SA de CV envió una carta de aclaración a La Silla Rota Hidalgo sobre la información del boletín 008-2022 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y que este medio de comunicación retomó.

Asimismo, el texto firmado por José Ramón Alonso Pujol, director general y apoderado legal hizo precisiones sobre las declaraciones de Julieta Rosas, la representante de Esmex, la nueva empresa que se hará cargo de la basura de nueve municipios, algunos con los que Tecnosilicatos tenía contratos.

El 23 de enero, LSR-Hidalgo publicó el artículo Atitalaquia: proyecto de basura confronta a vecinos, alcaldía y Esmex. Al respecto la empresa Tecnosilicatos señaló en una carta de aclaración que cuentan con una licencia de funcionamiento.

En el texto publicado, La Silla Rota Hidalgo abordó la confrontación actual entre pobladores inconformes de Atitalaquia con el nuevo proyecto de Esmex empresa que recién inauguró un proyecto de última disposición y tratamiento de la basura.

Tecnosilicatos es la empresa que opera el relleno sanitario de Tula, se encargaba de la disposición final de municipios de la región. Esmex ahora busca hacerse cargo de la basura de Atitalaquia, Tula, Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Tlaxcoapan, Tepetitlán, Ajacuba, Atotonilco de Tula y Chapantongo.

El 13 de enero, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo publicó un boletín de prensa con número 008-2022 en el que indica:

"Con la finalidad de prevenir daños al sistema natural, así como un posible desequilibrio ecológico derivado del Relleno Sanitario Regional Tula, y procurando en todo momento el bienestar social de los hidalguenses, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) procedió a la colocación de sellos de suspensión en el relleno mencionado, por el incumplimiento a las condicionantes expuestas en la autorización en materia de impacto ambiental, así como dando a conocer la suspensión de dicho sitio a los municipios afectados".

(...)

"Es por ello, que derivado del incumplimiento de las condicionantes establecidas en el impacto ambiental otorgado en 2010, como la falta de un proyecto ejecutivo para el manejo de biogás y lixiviados, el cerco vivo de árboles en la periferia del sitio, la implementación de un sistema de drenaje pluvial, entre otros, la Semarnath suspendió dicho relleno el 27 de diciembre de 2021".

Tecnosilicatos activó operaciones el 5 de agosto del 2020 con la autorización de la Semarnath, esta empresa aseguró contar con la vigencia de la licencia del funcionamiento renovada el 7 de enero del 2022.

Sobre la suspensión la empresa señaló en su carta aclaración que los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlahuelilpan Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula a través de sus cabildos le concesionaron en 2020 el manejo de residuos por lo cual se rehabilitó y saneó el sitio para seguir operando.

Antes que mi apoderada ingresara a operar el sitio, otras empresas ajenas lo hicieron y en esa época fue que el relleno sanitario se suspendió o clausuró (...). Nunca se ha colocado una manta o lona o sello cancelando o suspendiendo el relleno sanitario"

El texto también indica que no existe dictamen o documento que refiera que no se ha cumplido con la norma, por lo que nunca se la ha impuesto sanción.

El 15 de enero en una conferencia de prensa, el presidente municipal de Atitlaquia, Lorenzo Agustín Hernández Olguín declaró:

Lee también en LSR Hidalgo: Tulancingo, el municipio de Hidalgo con más homicidios en 2021

"Fue en el mes de diciembre del año 2021, precisamente el día 20 que me llega una copia del oficio que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) le envía al presidente municipal de Tula en relación a la clausura del relleno sanitario que se encuentra en esa área del municipio de Tula, a mí me giraron una copia y ante esa situación el 20 de diciembre me di a la tarea de investigar y preguntar con el Gobierno del Estado si había otro lugar donde yo pudiera llevar los residuos sólidos".

Niega ser un tiradero

En la publicación de LSR-H, la titular del departamento Jurídico de la empresa Esmex, Julieta Rosas expresó:

Nosotros pudimos ver el relleno de Tecnosilicatos, que es en realidad un tiradero a cielo abierto, este ya tenía avisos de clausura, pero el problema es que no tenían en donde más tirar los residuos, por eso, nosotros empezamos a echar a andar el proyecto y asesorarnos en cuanto a la situación que tenía el municipio, para saber cómo actuar".

En la carta, la empresa Tecnosilicatos, reviró:

Es falso que el sitio que opera mi apoderada sea un tiradero a cielo abierto, por el contrario, cuenta con su óptima y responsable operación"

Agregó que el sitio en el que actualmente labora Esmex, fue declarado no viable por la Semarnath en 2020, por encontrarse sobre ductos de Petróleos Mexicanos, mantos acuíferos, y estar cerca de la Colonia 18 de Marzo y otras.

jgp