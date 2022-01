Aclara Ixmiquilpan presentación de Chuponsito "pirata"

IXMIQUIPAN.- El municipio justificó la presentación del payaso Chuponsito (Rodolfo Landa), imitador no autorizado del original Chuponcito (José Alberto Flores), el día de mañana 5 de enero, con motivo del Día de los Reyes Magos.

Pese a la coincidencia fonética e invocando una diferencia ortográfica (la letra s y c) entre los dos comediantes, el municipio ubicado en el Valle del Mezquital informó que en ningún momento se ha mencionado que el payaso a presentarse se trate del actor de televisión.

En la controversia, a través de sus redes sociales oficiales, Chuponcito (José Alberto Flores), se pronunció por esta presentación del payaso "pirata" en la Villa Iluminada Ixmiquilpan", advirtiendo a la población en general que "no se dejen engañar".

"Pese a la coincidencia fonética, y excluyendo un error ortográfico, la difusión a Rodolfo Landa se ha hecho con una "s" (ese) en su nombre artístico, y no con una "c" (ce) como se presenta José Alberto Flores (el artista original); por lo cual, se hace mención en el post de la página oficial de la alcaldía, que quien se estará presentando es "Chuponsito" y no "Chuponcito", justificó el municipio a través de una tarjeta informativa.

A través de un video, Chuponsito (Rodolfo Landa) hace un llamado a la población de Ixmiquilpan a asistir al evento que iniciará a las 18:00 horas, agradeciendo a la presidenta municipal Araceli Beltrán Contreras.

Pese a esto, en redes sociales se inconformaron pues aseguran que la presentación del imitador no autorizado: "este señor no es Chuponcito, es pirata, ¿por qué dejan que esto pase? que mal por el municipio de Ixmiquilpan" y "digan no a la piratería. Chuponcito, su nombre es José Alberto Flores, es obvio que no es el original, está lucrando con un personaje que no le pertenece".

Al respecto, el ayuntamiento de Ixmiquilpan dijo que esta presentación se da gracias a la iniciativa de comerciantes que se han instalado al interior de la Villa Iluminada, como parte de su contribución al municipio, por lo cual la actuación de Rodolfo Landa "Chuponsito" no genera costo alguno para el Gobierno Municipal.

RESPONDE EL ARTISTA ORIGINAL

A través de sus redes sociales oficiales, José Alberto Flores "Chuponcito" mandó un mensaje a sus seguidores advirtiendo del presunto fraude:

Chavitos no se dejen engañar por favor, NO me voy a presentar en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tepetlaoxtoc, vecinos de Maquixco, Teotihuacan; tampoco en Ixmiquilpan, Hidalgo y mucho menos en Ecatepec. Me están anunciado 5 y 8 de enero, por favor compartan", se expresa.





