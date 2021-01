Aclara Israel Félix que no multarán a conductores sin cubrebocas

MINERAL DE LA REFORMA.- Tras la polémica que se generó en redes sociales, por el uso obligatorio de cubrebocas en Mineral de la Reforma, el alcalde Israel Félix Soto aclaró que no se les pueden infraccionar.

Les digo a todos aquellos bots y detractores que nos dicen 'que cómo es posible que el presidente de Mineral de la Reforma vaya a multar a todos aquellos que no traigan cubrebocas' y, principalmente, ha sido a todos aquellos que mal lo han tomado y que dicen que en sus vehículos... no podemos infraccionarlos en sus vehículos claro está, es una extensión de su propiedad".

Lo anterior lo expresó durante la sesión de Instalación del Comité de Planeación, con el cual se diseñará el Plan de Desarrollo Municipal de Mineral de la Reforma para el periodo 2020-2021.

Ante las críticas, Félix Soto agregó que "creo que aquí hay, como en todos lados, normas jurídicas como también normas sociales, y ante esas normas sociales, espero que el próximo viernes que yo dé los resultados de estas primeras pruebas (PCR para detectar covid-19) que hemos realizado esta semana, espero que se coman sus palabras".

Este lunes inició la aplicación de 25 pruebas PCR de antígenos Naso-Faríngeo para detectar el virus de la ovid-19 a personas del municipio; esto a fin de detectar oportunamente contagios para que así puedan ser tratados.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos de Mineral de la Reforma y del estado a que "nos ayuden, se ayuden y se cuiden y no dejemos de portar el cubrebocas y tener las medidas de seguridad de la sana distancia, porque a todos aquellos detractores que no dicen que estamos haciendo mal y que estamos queriendo recaudar, les digo que este programa no es recordatorio".

DATOS DE CONTEXTO

El pasado martes entró en vigor la obligatoriedad del uso de cubrebocas en el municipio. Las multas que se establecieron van desde 448 pesos hasta mil 792 pesos.

"A todos aquellos detractores que están diciendo que queremos recaudar recursos, les quiero decir que esto no es un programa recaudatorio, pero ojalá que el viernes que les dé las cifras se traguen sus palabras y tengamos la disponibilidad de cuidarnos todos", dijo.





emh