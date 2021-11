Acceder a indemnización del IMSS en medio del duelo; deudos de Tula

PACHUCA.- A trámites burocráticos y solicitudes de documentos para acceder a una indemnización del IMSS se ha enfrentado la familia de Rebeca García, hermana de uno de los 16 pacientes que fallecieron en el Hospital General de Zona 5, durante la inundación del 6 de septiembre en Tula, Hidalgo.

Ayer, el Diario Oficial de la Federación emitió el acuerdo que define el Plan Integral de Atención para los núcleos familiares de las 16 personas fallecidas la noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre de 2021, en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar Número 5.

Actas de matrimonio, cuentas de banco en activo, documentos certificados y otros, fueron requeridas por el Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS) para entregar distintos montos por indemnización y gastos funerarios.

El IMSS consideró como deudo directa a la esposa del hermano de Rebeca y a sus papás como indirectos.

Para tener acceso al bloque de beneficios integrales tuvieron que considerar una lista de documentos, muchos de ellos, no los tenían.

Mi mamá es una persona de la tercera edad, que le piden una cuenta. Como dice ella ´¿cómo voy a saber de una cuenta si no sé leer ni escribir?´ Todo ha sido muy difícil y muy deprimente, durante la catástrofe y después".

La noche del 6 de septiembre, el primer piso del Hospital General de Zona número 5 del IMSS quedó sumergido en aguas negras, luego de que el río Tula se desbordo tras recibir 450 metros cúbicos por segundo de descargas de agua de los túneles Emisor Oriente y Central, así como de la presa La Requena.



Durante la inundación fallecieron 16 pacientes, entre ellos, el hermano de Rebeca García, quien se encontraba hospitalizado por covid-19.

La entrevistada señaló que su hermano fue de los últimos pacientes en fallecer, consideró que su muerte pudo evitarse y que el hecho y las dificultades posteriores han dejado a su familia fragmentada.

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha brindado apoyo psicológico a los padres de Rebeca.

Hace quince días unos servidores públicos visitaron a la pareja de la tercera edad, les pidieron que actualizaran toda su documentación, pero ellos desconocen si eran trabajadores del IMSS, de la Secretaría del Bienestar o del gobierno de Hidalgo.

Lo que sí recuerda es que insistieron en pedir el acta de matrimonio de sus padres, pero ellos no tienen ese papel porque no están casados. Debido a esta situación se retrasó la notificación de apoyo para la familia.

Yo creo que si van a dar alguna ayuda, la dan y ya, no ponen tanto papel y tanto de todo, todavía no podemos con la pérdida, no hay día que mi madre no llore, y hay que lidiar aún con esto de lo trámites".

EL IMSS, DISPUESTO A INDEMNIZAR



El Diario oficial de la Federación emitió el acuerdo que define el Plan Integral de Atención para los núcleos familiares de las 16 personas fallecidas la noche del día 6 y la madrugada del día 7 de septiembre de 2021, en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar Número 5.

Desde el 21 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de la inundación del 6 al 8 de septiembre de 2021 para 9 municipios de Hidalgo, de ahí que comenzaran la elaboración de este plan.

Este plan integrará ayudas de diferente tipo, para concretarlas habrá brigadas que se pondrán en contacto con los núcleos familiares, para garantizar el máximo beneficio, habrá colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales

En el presente caso, los Núcleos Familiares experimentaron la pérdida de las personas fallecidas, por lo que, ante la imposibilidad de restituir esa pérdida, se establecerán las medidas económicas encaminadas a mitigar sus afectaciones y reestablecer su proyecto de vida; el monto de las mismas deberá comprender las afectaciones originadas por el Suceso en las esferas materiales y afectivas".

Otras medidas con la continuidad de la atención médica, psicológica y psiquiátrica, apoyo educativo a través de la fundación IMSS y otras que deberán prevenir la repetición de los hechos que originaron el suceso.



