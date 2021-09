Abrirán 2 hospitales alternos en Tula, tras inundación de la clínica IMSS

PACHUCA.- A más de 15 días de la inundación en Tula de Allende por el desbordamiento del rio que causó daños al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) Número 5 y cobró la vida de 15 pacientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá dos Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Este jueves 23 de septiembre entrará en funciones la UMF No. 5-A en la Casa de Respuesta Rápida (CRR) que la Secretearía de Salud de Hidalgo facilitó al IMSS; también se habilitará la UMF No. 9 de Cruz Azul, cada una con un horario de 8:00 a 20:00 horas, para atender a los más de 43 mil derechohabientes del Hospital General Número 5.

El doctor Luis Rafael López Ocaña, titular de la Coordinación de Segundo Nivel de Atención Médica del IMSS, explicó que la UMF No. 5-A, en la calle Atanacio Bernal Número 1, esquina con 16 de septiembre, en la colonia Centro en la anterior Coordinación de Salud Municipal, albergará los servicios de primer nivel y los procedimientos de diálisis o derivados de esta misma.

Contará además con 8 consultorios y una Unidad Médica Móvil que servirá como Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), en el cual se podrán detectar de manera oportuna los casos de covid-19 que se presenten, y a su vez, puedan ser canalizados en caso de ser necesario al HGZ/MF No. 1 de Pachuca, HGZ/MF No. 6 Tepeji y HGZ/MF No. 8 de Ciudad Sahagún.

La nueva UMF No. 9 de Cruz Azul contará con servicio de Urgencias las 24 horas del día los 365 días del año, que se fortalecerá con las UMF No. 26 de Mixquiahuala, la UMF No. 27 de Tlaxcoapan, la UMF No. 7 de Atotonilco de Tula, y luego los hospitales 6 de Tepeji y 1 de Pachuca.

Contará con las especialidades de Ginecoobstetricia, Pediatría y Medicina Interna, en caso de requerir hospitalización se trasladará a los pacientes a través de una ambulancia del propio Instituto a los hospitales de Pachuca, Tepeji del Río o la Raza, en la Ciudad de México.

El doctor López Ocaña informó que en la Subdelegación de Tula estará el servicio de Salud en el Trabajo para atender las necesidades de los trabajadores asegurados.

Agregó, el HGZ/MF No. 6 de Tepeji del Río reforzará los servicios de Urgencias, Cirugía General, Medicina Interna, Ginecología y Pediatría.

Asimismo, el HGZ/MF No. 1 de Pachuca albergará los servicios de Urgencias, Urología, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Oftalmología, Traumatología y Anestesiología.

En caso de ser necesario, dijo se pondrá a disposición el servicio de transporte gratuito a las diversas sedes del IMSS habilitadas para prestar los servicios del HGZ/MF No. 5 de Tula, en un horario de 8:00 a 18:30 horas, con salidas en Tula de Allende.

(Fotos: @axelchl)

jgp