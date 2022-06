Abortar los prejuicios piden activistas a trabajadores de salud de la Huasteca

PACHUCA.- A un año de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo, la colectiva Tetik Siuatl mencionó las dificultades que enfrentan las mujeres huastecas que buscan acceder a este derecho.

El 30 de junio del 2020 Hidalgo se convirtió en el tercer estado en el país donde se avaló la ILE, pero aún hay prejuicios que limitan el acceso efectivo a un aborto, explicó en entrevista María Guadalupe Azuara Hernández, integrante y fundadora de Tetik Siuatl, que significa "mujer fuerte" en náhuatl.

"Hay estigmatización, falta de información y no voluntad de los servidores públicos. Se vuelve medio obsoleta la garantía de poder tener un buen servicio médico".

El Hospital Regional de la Huasteca, localizado en el municipio de Huejutla, es uno de los 15 nosocomios de la entidad donde se puede practicar un aborto hasta las 12 semanas gestación.

Sin embargo, debido a que no hay una despenalización social, los procedimientos se realizan desde lo privado y con el acompañamiento de las colectivas, explicó la activista.

"Hay mujeres que han acudido a nosotras para garantizar el acceso a un aborto de manera particular porque la confidencialidad tampoco es una virtud. El dicho de pueblo chico, infierno grande, se hace una realidad y las mujeres no quieren acudir precisamente por eso".

PERJUICIOS, UNA CONSTANTE

A partir de la despenalización, Tetik Siuatl acompañó 10 casos de aborto de mujeres originarias de Huejutla; también de los municipios de Tamazunchale y Tamasopo, pertenecientes a San Luis Potosí; así como Chalma y Chicontepec, del estado de Veracruz.

Durante los acompañamientos, la colectiva encontró que una de las problemáticas es la resistencia del personal de salud para atender a las pacientes.

"No han venido a decir que los médicos o trabajadores sociales les dicen que no se puede (abortar), mientras no tengamos personas con sensibilidad de género, van a seguir habiendo piedras en el camino".

La activista Guadalupe Azuara también explicó que adicional a la resistencia, emiten discursos de moralidad y religiosos. Además, les indican que el procedimiento es doloroso o que las hará sufrir.

"El tema religioso es el principal, de cómo se va a matar a un bebé porque eso a Dios no le gusta, es el más repetitivo, que, si bien hay algunas con las que no les funciona, entonces asustan con el tema de que duele mucho o que se van a quedar infértiles y que no se podrán volver embarazar".

NO HAY DESPENALIZACIÓN SOCIAL

Para ejemplificar la falta de despenalización social en la región, Guadalupe Azuara recordó un caso, donde una mujer después de abortar en lo privado, acudió a una revisión médica en un hospital público.

Cuando llegó al nosocomio no dijo que la interrupción fue por decisión sino porque cargó un objeto pesado y perdió al producto, solo así evitó los discursos antes mencionados y ser señalada en por lo integrantes de su localidad.

"La despenalización social es clave para que el estado garantice el derecho al aborto, porque podemos abortar y no nos van a llevar a prisión (...) pero que quien decida ir abortar no tenga ningún estigma de por medio".

Además, indicó que en la huasteca es muy común que las personas o familias se conozcan, por eso las mujeres prefieren acudir a sedes privadas o con las colectivas, por temor a ser reconocidas al acudir a los servicios públicos.

"Por ejemplo, alguien quiere acceder un aborto, pero sabe que la prima de la mamá trabaja o que tiene una conocida que trabaja en el servicio público y entonces tiene miedo que le vayan a contar, que se enteren los familiares o pregunten por qué acudió a la clínica".

INFORMACIÓN EN NÁHUATL Y OTOMÍ

Adicional a los perjuicios, la representante de la colectiva consideró que interfiere el tema intercultural y lingüístico, debido a que la población habla lenguas originarias, principalmente náhuatl.

Por ello, Tetik Siuatl en conjunto con otras colectivas y las traductoras hidalguenses Rocío Coxanteje Maya y M.N.H, crearon el proyecto ¡A decidir sobre nuestras cuerpas!

Se trata de un material informativo en español con traducción al náhuatl y otomí, que contiene datos sobre el aborto legal, derechos reproductivos y una lista actualizada de 15 hospitales de Hidalgo donde se realiza la interrupción de un embarazo.

Los 5 mil ejemplares explican que en Hidalgo un aborto es legal cuando se realiza antes de las 12.6 semanas de gestación.

También cuando el embarazo es producto de una violación o estupro, si pone en riesgo la salud o vida de la mujer o persona gestante, si el producto presenta alguna alteración genética o congénita grave.

La activista Guadalupe Azuara consideró que, a un año de la ILE, hay áreas de oportunidad para que las asociaciones, e instancias gubernamentales laboren de manera conjunta, creando programas, protocolos y manuales con visión en derechos humanos donde se interpongan la ética antes que la moralidad.

"Ya tuvimos un año para prueba y error, pero se puede empezar desde cero para llegar las creencias para garantizar este derecho".

SERVICIOS DIGNOS

Colectivas y organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en Hidalgo organizaron actividades en el marco del primer aniversario.

Con ello, buscan las opiniones, experiencias y vivencias sobre el aborto para después seguir con la búsqueda de un servicio digno.

Por ejemplo, ILE Hidalgo, una plataforma dedicada informar a mujeres y personas con capacidad de gestar sobre el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo, propuso crear letreros para responder qué es lo que se celebra este 30 de junio y lo que hace falta en torno al tema.





Los carteles serán fotografiados y publicados en dicha página oficial el 7 de julio para conmemorar el primer año.

Mientras que las organizaciones Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac); Di Ramona, Marea Verde, Sororidad Tolcayuca y la colectiva de la huasteca Tetik Siuatl, organizaron un "campamento abortero" que se llevará a cabo del 1 al 3 de julio en el municipio de Tulancingo.

"Es un espacio pensado con mucho amorcito para encontrarnos, abrazarnos, apapacharnos, reflexionar y celebrar este logro de las niñas, adolescentes y mujeres hidalguenses", explicaron en sus redes sociales oficiales.





¿NECESITAS ACCEDER A UN ABORTO?

Las colectivas ya enunciadas, también realizaron un mapeo de 15 hospitales a donde puedes acudir para un aborto.

Los nosocomios se ubican en: Actopan, Apan, Atlapexco, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Tlanchinol, Tula y Tulancingo.

En caso de que las unidades médicas no brinden el servicio, las personas interesadas pueden contactar a Seiinac para una asesoría sobre la ILE a los números 7714421698 y 7711336044.

Las reformas aprobadas por el LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo contempla que las instituciones públicas de salud deben otorgar el servicio de manera gratuita.

Mientras que el personal médico podrá excusarse, con el argumento de objeción de conciencia, pero deberán remitir a la mujer con un doctor que esté en posición de realizar la intervención.





