Abogado de Cipriano no está facultado para representarlo, señala PJF

La persona autorizada que no demuestre que se encuentra legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho no gozará de las facultades (…) En ese sentido, agréguese únicamente para que obre como constancia el escrito signado por Esteban Cruz, toda vez que no goza de las amplias facultades de representación a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que no consta el registro de su cédula profesional en el sistema informático de referencia”.