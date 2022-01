A toda hora, peligro acecha a mujeres en Pachuca; Fernanda

PACHUCA.– El 62 por ciento de las mujeres que viven en Pachuca tienen la percepción de que la ciudad se ha vuelto más insegura para desarrollar actividades diarias como caminar en la calle, trasladarse en transporte público o acudir a citas médicas.

Fernanda es una de las personas que ha sentido peligro en más de una ocasión en la capital de Hidalgo, luego de que en septiembre y diciembre de 2021 fue perseguida en la calle cuando se dirigía a un consultorio dental.

En el último año, la tendencia de inseguridad que percibieron las mujeres como Fernanda aumentó de 59.8 a 62 por ciento entre el primer y último trimestre de 2021, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

MUJERES, CON MÁS TEMOR A DELINCUENCIA

Las cifras más recientes de la ENSU reflejan que la tendencia de inseguridad que perciben las mujeres en Pachuca va en aumento a diferencia del peligro que sienten los hombres.

Fernanda tiene 22 años, relató a LSR Hidalgo dos experiencias que le sucedieron mientras se trasladaba al dentista en la colonia Lomas Residencial, cerca del bulevar Everardo Márquez, donde el 14 de enero otra mujer, Nadia, denunció que le aventaron un explosivo una camioneta.

Considero que sí ha aumentado la inseguridad. Tengo dos años con mi tratamiento dental y nunca me había pasado algo hasta 2021. Como mujeres debemos tener cuidado. Qué mal que estemos en esta situación", refirió Fernanda.

La joven recordó que en septiembre asistió a su cita a las 5 de la tarde, se bajó del transporte cerca de la Central de Autobuses, cruzó una avenida y caminó sobre el bulevar Everardo Márquez.

A la altura de un depósito de cerveza se percató que un hombre la perseguía, el sujeto se comunicaba con el conductor de un carro color gris que transitaba al par que ella.

Hubo un momento en el que me detuve y este chico se paró también, después seguí caminando y me continuaba siguiendo, me dio miedo porque cuando volteo de nuevo ya venía un carro gris, cerrado, como para cinco personas, venían más hombres, todos se dieron vuelta justo donde yo iba a subir, ahí me eché a correr, la persona que me seguía también corrió y el carro lo aceleraron".

Fernanda narró que a los lejos observó a la dentista que la atiende, le gritó y así detuvo la persecución.

La segunda ocasión sucedió en diciembre en la misma zona. Llegó una hora antes de su revisión dental y para no esperar en el consultorio se sentó en la fuente de una iglesia, del Espíritu Santo.

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, delgado, tez morena, cabello negro y lacio, se acercó a venderle una paleta. Fernanda narró que le compró el dulce pero el vendedor no se retiró del lugar.

El señor ya me había dado miedo, porque se me quedaba viendo insistentemente, agarro, me levanto y mejor me trasladé al consultorio y esta persona me comenzó a seguir. Yo entré (al consultorio) pero el hombre seguía parado afuera, hasta el asistente de mi dentista me preguntó que si lo conocía. Son situaciones que la verdad si dan miedo".

Fernanda cambió los horarios, días y rutas de transporte para llegar a sus citas médicas, al igual que ella, 98 mil mujeres que viven en Pachuca también modificaron sus actividades por temor a la delincuencia.

UN RÉCORD VERGONZOSO

En el último trimestre de 2021, 153 mil 499 personas mayores de 18 años consideraron que era inseguro vivir en Pachuca.

Del total, 62 por ciento fueron mujeres (101 mil 780) como Fernanda y 35 por ciento hombres (51 mil 719), el porcentaje restante, no fue especificado por el Inegi.

Sin embargo, la percepción es mayor entre mujeres y dicha tendencia va al alza. Tan solo en marzo de 2021, el 59.8 por ciento refirió temor ante la inseguridad que existe el municipio.

Para junio la cifra aumentó a 61.8 y aunque en septiembre mostró un ligero decremento a 53.3, volvió a incrementar a 62 por ciento en diciembre, el dato más reciente y la mayor cifra durante la anualidad 2021 que corresponde a la gestión del alcalde Sergio Baños Rubio.

Adicional a las cifras, los lugares donde más sienten incertidumbre las mujeres también cambian en relación con lo que aprecian los hombres.

Las primeras reportaron que las zonas donde menos se sintieron seguras fue el transporte público pero los hombres refirieron que fue el cajero automático.

Otros lugares donde las mujeres perciben mayor peligro es en el banco, ya que así lo opinaron 88 mil 862 personas; en la carretera, 90 mil 256; mercados, 77 mil 833; calles que usualmente usan, 71 mil 985 y en parques, 59 mil 36.

CAMBIO DE RUTINAS, PREVENCIÓN

Cambiar la rutina de actividades y poner menos atención al celular cuando se transporta, fueron algunas de las opciones que contó Fernanda para intentar hacer frente a posibles actos delictivos.

Yo la verdad me distraía mucho con los audífonos y el teléfono y ahora el celular lo traigo mucho en la bolsa, a partir de lo que me pasó volteo a todos los lados por si veo a alguna persona, correr".

Variar los horarios y fechas cuando le toca acudir al dentista, también fue algo de lo que implementó y así como ella, más de 98 mil mujeres reportaron modificaciones de actividades al Inegi.

También he cambiado mis días de consulta, si este mes me toca lunes, para el siguiente la cambio a viernes, también mis rutas, por ejemplo".

Por miedo a la delincuencia, 98 mil 53 mujeres dijeron que ya no portan cosas o indumentaria de valor; 82 mil 122 no caminan de noche ni siquiera en los alrededores de su vivienda.

Mientras que 66 mil 879 evitan que los menores de edad que habitan con ellas salgan de casa y 63 mil 779 decidieron no visitar o disminuir las visitas con familiares y amigos.

En esta edición de la ENSU, también se divulgó información sobre acoso personal y violencia sexual. Durante el segundo semestre de 2021, 30 mil 811 habitantes de Pachuca de 18 años y más indicaron que fueron víctimas: 29 mil 76, mujeres y mil 735, hombres.

La ENSU busca obtener información que permita realizar estimaciones al sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad, proporcionar información al público y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.





