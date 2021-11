A regañadientes, socorristas atienden a indigente en El Atorón

PACHUCA.- Vecinos de El Atorón, uno de los barrios altos de Pachuca, acusaron que personal de emergencias no quiso atender a una persona en situación de calle porque no contaba con ningún acompañante. "No tenemos instancias para estas personas, no existen tampoco", dijo uno de ellos.

En denuncia anónima, un grupo de vecinos relató que el pasado viernes 5 de noviembre, una persona que vive en las calles del barrio, tuvo un fuerte dolor en el abdomen, el cual no le permitió moverse o levantarse del piso, los colonos avisaron desde la tarde a los cuerpos de emergencia, no obstante no querían acudir al llamado.

Uno de ellos solicitó una ambulancia a los servicios de emergencia del 911, Cruz Roja y el Hospital General, sin embargo, no obtuvo una respuesta.

Más tarde, llegó una ambulancia para trasladar a la persona al Hospital General, sin embargo, los rescatistas pidieron que una persona firmara como responsable en caso de generar gastos.

El apoyo lo tienen, pero necesitamos un responsable, porque si no solo iríamos a pasearlo allá".

Los denunciantes explicaron que debido a que no cuentan con los recursos suficientes, no pudieron firmar para hacerse cargo, pero pidieron que fuera atendido.



Los vecinos grabaron un video, de las personas que acudieron al llamado de auxilio, presuntamente oficiales de Pachuca, ya que los vecinos no identificaron si se trataba de un servicio público o privado.

Hay que ser realistas, si lo llevamos así, no lo reciben. Ya nos ha pasado y ni siquiera nos lo van a recibir (...) y no tenemos instancias para estas personas, no existen tampoco y ya no es culpa mía, ni de ustedes".

Los vecinos acusaron que incluso dijeron que se trataba de un consumo de alcohol y que por esa razón no lo llevarían a la atención médica. Una de las vecinas explicó que desde que lo vieron en la calle no quisieron atenderlo.

En el video la se escuchan los quejidos del hombre, mientras, la discusión con el personal de emergencias sigue, sin que lleguen a un acuerdo.

Es ilógico, cuántas veces ustedes van a los accidentes, levantan a las personas y las atienden".

En la parte final del video se escucha que uno de los vecinos dice "De otra manera lo dejarían ahí" y el personal responde "Sí".



En la actualización del caso, los denunciantes dijeron que finalmente accedieron a llevarse a atención médica a este hombre, sin embargo, no han podido determinar en qué institución está, ni cuál es su estado de salud.

sjl