A la CDHEH le falta dejar el escritorio y acercarse a los problemas: aspirante

PACHUCA. - Fabián Hernández García, quien se registró el último día en el proceso para renovar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) señala que al órgano le falta reforzar su autonomía y acercarse a los problemas de la ciudadanía.

No es tanto estar desde la computadora o la oficina atendiendo quejas, sino ser más proactivos. Normalmente lo que hace una comisión es que llega la queja y se empieza actuar, a investigar, yo pienso que aparte de eso tenemos que estar con la gente, escucharlos, reunirnos con ellos, estar atentos del avance de las recomendaciones", externó.

Según el aspirante, el respeto a los derechos humanos constituye un asunto que concierne a todos, por lo que no se debe esperar que la ciudadanía acuda a las autoridades.

Se han puesto de moda los linchamientos. Yo pienso que se necesita socializar desde las escuelas, con los ayuntamientos, una cultura de que la gente no tome la venganza en su propia mano, sino que ellos vean que se aplicará la justicia. Eso lo hace la gente porque ellos no creen en la justicia".

Un ejemplo de intervenciones, dice, ocurrió en su comunidad en Tizayuca, donde los vecinos se organizaron para la adquisición de cámaras y vigilancia ante el incremento de los robos a negocio.

–¿Qué opina de las organizaciones que solicitan que el próximo ombudsman no sea un exfuncionario?

"Nunca he tenido un cargo político, todo por mis esfuerzos como abogado. Trabajo con mi consultoría privada, soy maestro universitario desde hace muchos años y estos temas me interesan mucho, convivo con jóvenes, y creo en la educación como una manera de cambiar a la sociedad. Si la gente de a pie no intervenimos en estos temas, siempre se lo vamos a dejar a los políticos".

Sostuvo que el cargo que ocupó en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) por tres años lo obtuvo tras realizar un examen de conocimientos y entrevistas en el proceso de selección. También atribuyó a su esfuerzo su paso por el Tribunal Electoral.



EL PROCESO

La Silla Rota Hidalgo publicó que 12 personas se registraron en el proceso de selección, entre estos Javier Ramiro Lara Salinas, quien preside de forma interina el órgano tras la salida de Alejandro Habib Nicolás.

También Rafael Castelán Martínez, presidente de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac), Bertha Miranda Miranda, titular de la Red por los Derechos Sexules y Reproductivos (Ddser) y exfuncionaria del Concejo Interino de Pachuca; Tania Meza Escroza, expresidenta del Concejo Interio de la capital; Ana Karen Parra, exttular de la Dirección de Mujeres en Mineral de la Reforma.

Se lista a Cuauhtémoc Álvarez de la Cruz, jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y a Aline Vera Ángeles, titular de Apoteosis es vivir en plenitud AC, entre otros.





