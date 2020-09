A "huevazos" y "jitomatazos" recibieron a Fernández Noroña en Hidalgo

HUICHAPAN.- Un grupo de personas lanzaron huevos y jitomates al diputado federal Gerardo Fernández Noroña durante un acto de campaña de Humberto Endonio, candidato del Partido del Trabajo, a la presidencia municipal de Huichapan, Hidalgo.

El diputado federal acusó del ataque al grupo de simpatizantes de Emeterio Moreno Magos, candidato a edil por el Partido Verde Ecologista (PVEM).

"Nosotros hicimos una reunión en Huichapan. Fueron los golpeadores de Emeterio Moreno Magos quienes nos agredieron", acusó el político en Twitter.

Los agresores pedían la salida de Fernandez Noroña "fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo" se escuchaba a la par que lanzaban los huevos. El evento no fue suspendido, pese a la agresión al diputado federal quien dijo que "los huevos que me echaron me sobran".

El video se hizo público en las diferentes redes sociales donde se observa cómo un grupo de hombres comienza a lanzar huevos y jitomates al diputado federal, durante su intervención.

