A días de sentencia, exigen liberar a Cipriano Charrez

PACHUCA.- Al grito de "libertad", habitantes del Valle del Mezquital se manifestaron esta tarde en el Congreso local y en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Pachuca, para exigir la liberación del exdiputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, detenido desde 2019 en el Cereso capitalino y que, tentativamente, el próximo lunes se le resolverá su situación legal.

Basta de tanta corrupción en la impartición de justicia, licenciado Oscar Gregorio Herrera Perea, juez segundo de distrito del estado de Hidalgo, exigimos que resuelva con apego a derecho y no por consigna del gobernador", externaron en una lona en la ponen a Cipriano Charrez como preso político.

El pasado 20 de septiembre de 2019, Cipriano Charrez está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca por dos causas penales en su contra: homicidio doloso, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito donde murió un joven.

La segunda causa penal es por intento de homicidio contra su hermano Pascual Charrez Pedraza, cuando era presidente municipal de Ixmiquilpan; en su encierro, Cipriano ha acusado violación a sus derechos humanos e incluso hizo una huelga de hambre.

PASCUAL APOYA A CIPRIANO

Afuera del Poder Judicial de la Federación en Pachuca, ubicado a un costado del bulevar Colosio, Vicente Charrez Pedraza, hermano de Cipriano, aseguró que esta manifestación también es una exigencia al gobierno de Hidalgo para dejar en libertad a varios presos políticos.

La justicia se debe aplicar no por una consigna, ni revancha política, como lo han hecho de esta manera injusta con mi hermano. El gobierno estatal en turno se ha puesto como objetivo destruir la vida de mi hermano y por eso, hoy he venido a decirles ya basta de esos abusos, como familiar de él voy a dar hasta la vida para que sea puesto en libertad", expresó.

De manera simultánea, una comisión de habitantes acudió al Congreso de Hidalgo a solicitar la intervención de los nuevos diputados locales para exigir la libertad de Cipriano Charrez.

Tú eres una persona que varias veces has sido perseguida, has tenido muchas aventuras para no ser detenido. Estamos personas de la Sierra Gorda y del Valle del Mezquital, hoy te entregamos dos documentos: uno es para que hagan (como diputados) un exhorto al juez que el próximo lunes definirá la situación de Cipriano y el otro para que se contemplen los comités de obras para la asignación de recursos a nuestras comunidades para el próximo año".

Lo anterior fue expresado por un manifestante al presidente de la Junta de Gobierno de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza, quien atendió a los manifestantes en la entrada del recinto legislativo.





