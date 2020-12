A 2 días de toma de protesta, inhabilitan a alcalde electo de Calnali

PACHUCA.- El alcalde electo de Calnali, Isaid Acosta Téllez, fue inhabilitado por la Contraloría municipal para desempeñar cargos públicos durante cinco meses, debido a que en la revisión del gobierno 2016-2020, el órgano de control determinó que hubo negligencia administrativa en la Secretaría de Obras Públicas que estuvo a cargo de Acosta Téllez, durante la administración del exalcalde Miguel Jiménez Espinoza.

El Concejo Municipal Interino, que preside Saúl Granados Hernández, informó en un comunicado de prensa que la investigación y el expediente de resolución quedaron asentado en la carpeta CMI/CAL/AS/001/2020, publicada en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de Contraloría.

LISTA DE IRREGULARIDAES

En el despacho de prensa, el Concejo refiere que se detectaron 237 obras que no se encuentran debidamente recepcionadas, integración incorrecta de la documentación para la conformación de los expedientes unitarios de obra debido a que los procedimientos de adjudicación se realizaron sin cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

Lee también en LSR Hidalgo: Confirma Sala Toluca empate en Acaxochitlán; avala Pachuca y Reforma

Celebración de contratos de obra pública con licitantes que no contaban con registros vigentes ante el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, expedientes que carecen de firmas en las invitaciones giradas a los licitantes participantes así como en las actas de presentación y apertura de propuestas, actas de fallo y estimaciones de avance de obra, de igual forma no se encontraron solicitudes de obras por parte de beneficiarios, no se realizaron priorizaciones de obra y acciones, y por ende se dejaron de atender las necesidades más importantes para los ciudadanos del municipio.

Isaid Acosta Téllez resultó electo presidente municipal el 18 de octubre de 2020 bajo las siglas del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH).

sjl