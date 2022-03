8M: "Su mamá todos los días reza para volverla a ver"; exigen justicia en Hidalgo

Fabiola salió de su trabajo y no regresó a su casa, dejando a dos hijos que la esperan todavía. Ha sido un recorrido difícil, su mamá todos los días reza para volverla a ver algún día, no puede ser posible que sus hijos ya no se acuerden de su madre, pido justicia porque hoy soy la voz y si viva se la llevaron, viva la queremos", expresó la prima de Fabiola, desaparecida en 2019 en el municipio de Tula, Hidalgo.