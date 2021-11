80 frases coloquiales que te dicen que ya estás "ruco" ¿cuáles conoces y usas?

PACHUCA.- Parte de la cultura mexicana es el lenguaje que se caracteriza por inventar palabras y construir frases coloquiales.

El mexicano suele nombrar de manera diferente las cosas, acortar palabras, crear sinónimos que no lo son, o apócopes (reducir el tamaño de las palabras).

En México, el lenguaje oral se torna divertido, picante, de doble sentido, popular y con un poco de chispa o gracia. Así, es el argot de todos los pueblos.

Por ello, se torna complicado y difícil de comprender para los extranjeros, porque encierra significados distintos y niveles de comprensión variables, de época, de lugar, de grupos.

Las De Endenantes. Frases Y Palabras En Desuso, libro de Bruno Newman recopila estas frases que utilizan nuestros mayores, nuestras madres y abuelas. Palabras que con el tiempo van en desuso y que encuentran en las páginas de este editorial de La Gunilla.

Aquí te dejamos algunas de ellas y su significado. ¿Cuáles conoces?, y ¿cuáles usas?

A CHALECO – A fuerza. Única opción. Obligatorio

A GOLPE DE CALCETÍN – Andar a pie, caminando.

A LA GRINGA – Cada quien paga su cuenta

A LA MALAGUEÑA – De mala fe

A MEDIOS CHILES – A la mitad, a medias, sin concretar

A PINCEL – A pie

A WILSON – A la fuerza, a como dé lugar

ABUELITA SOY TU NIETO – ¡A fuerzas!

ACABAR DE CUAJO – Terminar de raíz

ACHIS ACHIS – Burla o incredulidad ante demostración de fuerza o poder

AGARRAR EN CURVA – Sorprender al otro en desventaja

AHÍ VIENE LA CHOTA – Viene la policía

AL CHILE – Decir la verdad, sin rodeos

AL CENTAVO – Algo que queda muy bien

ALBOROTAR EL GALLINERO – Causar revuelo, desorden

BARÁJAMELA MÁS DESPACIO – Pedir explicación detallada

BIEN DADO – Hombre fornido

¡BRINCOS DIERAS! – ¡Ya quisieras!

BAJARLE DE HUEVOS – Calmarse, llevarla más tranquilo

BOTELLITA DE JEREZ – Lo que digas se aplica a ti

BUSCARLE RUIDO AL CHICHARRÓN – Provocar a otro

BUSCARLE CHICHIS A LAS HORMIGAS – Complicarse inútilmente. Buscar algo donde no hay.

CARGARSE CON LA MANTA FIADA – Aprovecharse de lo ajeno

CENA DE NEGROS – Evento o reunión fuera de control

CLAVAR EL PICO – Expresión de las peleas de gallos para decretar la muerte

CHIN, CHIN EL QUE SE RAJE – Amenaza para quien no cumpla lo acordado

CHUCHA CUERERA – Alguien muy experimentado en algo

CHIVO BRINCADO, CHIVO PAGADO – Pagar por trabajo ya realizado

COLGADO DE LA BROCHA – Abandonar al compañero

COLGARSE HASTA EL METATE – Usar demasiados accesorios

COLGÓ LOS TENIS – Murió

COMO AGUA PARA CHOCOLATE – Alguien muy irritado, enojado

COMO PERRO CAFÉ – Individuo sin personalidad. Común y corriente

COMO PERRO DE RANCHO – Alguien arisco, traicionero

COMO CHICHIS DE GALLINA – Algo inexistente

CORTADO CON LA MISMA TIJERA – Igualito. Casi igual al otro

CORTAR EL BACALAO – Compartir la riqueza

CUAI DE CORAZA – Amigo del corazón

CUANDO HAY PARA CARNE, ES VIGILIA – Cuando hay recursos por alguna razón no se pueden usar.

DADO AL CATRE – estar muy mal física y/o emocionalmente

DADO AL CUÁS – Alguien muy acabado físicamente

DAR CHANGÜÍ – dar oportunidad a otro

DANDO Y DANDO, PAJARITO VOLANDO – Pagar al mismo tiempo que se recibe lo que se paga

DAR EL CHANGAZO – Estar ya casi acabado

DAR MATARILI – Terminar con alguien

DAR BRAGUETAZO – casarse con una mujer rica. Contraer matrimonio por patrimonio.

DAR UN TOQUE – Compartir una fumada de mariguana

DAR UN QUEMÓN – Impresionar con poco a alguien

DARLE PARA SUS TUNAS – Ganar una pelea física

DARLE UN CALAMBRE – Atemorizar a otro. Meterle un susto

DE AQUÍ PÁL RIAL – De ahora en adelante

DE CACHUCHA – Sin costo alguno, gratis, de gorra

DE A GRAPA – Gratis

DE UÑAS LARGAS – Amigo de lo ajeno

DE SEGUNDO CACHETE – Usado, de segunda mano.

DEL DOS – Hacer popó, defecar

DINERO LLAMA DINERO – Rico cada vez más rico

DEL OTRO LADO – Homosexual

DESDE ENDENANTES – ANTERIORMENTE

DOBLAR PETATE – Ordenar las cosas. Llevarse sus pertenencias

ECHAR LA VIGA – Reclamar fuertemente al otro

ECHAR EL BOFE – agotarse, cansarse al extremo

ECHAR UN OCLAYO – Ver, mirar

ECHAR UN FON – Hacer una llamada telefónica

ECHAR EL CHAL – Plática informal entre mujeres

EL MÁS CHIMUELO MASCA RIELES – Ponderar el talento de un grupo de personas

EL MÑAS TULLIDO ES ALAMBRISTA – El que menos sabe, sabe mucho. Ponderar sobre un grupo muy notable

EL PRECISO – El presidente

EL QUINTO INFIERNO – Algún lugar que se encuentra muy remoto o difícil de encontrar

EN PELOTAS – Encuerado

EN LAS DURAS Y MADURAS – En las buenas y en las malas

EN LA CHILLA – estar en una situación muy precaria

ES BALÍN – Algo o alguien falso

ES CANELA PURA – Persona de mucho carácter, temperamento vigoroso.

ESAS PULGAS NO SALTAN EN MI PETATE – Eso no me agrada

ESTÁ MUY OJÓN PARA PALOMA – Individuo que no es lo que aparenta. Presume de ser

ESTAR BRUJA – tener poco dinero

ESTAR COMO CHINAMPINA – Persona llena de ira

ESTAR HECHO UN CAMOTE – estar confundido. No entender

EXPONER EL CUERO – Arriesgar la vida

