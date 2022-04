75% de hidalguenses busca que gobierne un partido distinto al PRI: Parametría

PACHUCA.-Resultados de una encuesta aplicada a 2 mil 100 personas por la empresa Parametría, exhiben que el 75 por ciento del electorado busca que en Hidalgo gobierne un partido diferente al PRI, el 16 por ciento sí quiere que continúe el Revolucionario Institucional y el 9 por ciento no sabe o no contestó.

Las estadísticas también indican preferencias en un 50 por ciento por el candidato Julio Menchaca Salazar de la candidatura común Juntos Hacemos Historia conformada por Morena, PT y Nueva Alianza; le sigue Alma Carolina Viggiano Austria, de la coalición Va por Hidalgo que integran PRI, PAN y PRD; quien obtuvo un 22 por ciento.

Al final, con el 4 por ciento figuran Francisco Xavier Berganza de Movimiento Ciudadano (MC) y un 3 por ciento fue para José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Un 8 por ciento dijo no saber, un 8 por ciento más refirió que si el día de hoy fueran las elecciones no votaría por ninguno, un 4 por ciento no respondió y el 1 por ciento anularía su voto.

Estos datos del escenario electoral en Hidalgo se dieron a conocer en conferencia de prensa que convocó el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), ya que la iniciativa privada gestionó la encuesta al señalar que las que se realizan mediante redes sociales carecen de rigor metodológico.

Las numerarias que presentó Parametría, a petición del CCEH se realizaron previo a 2 mil 100 entrevistas cara a cara que se aplicaron del 26 al 30 de marzo del año en curso a personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente y residentes en Hidalgo.

Parametría es una empresa dedicada a la investigación estratégica, análisis de opinión y mercado, su director general Francisco Abundis Luna expuso resultados que muestran preferencias por candidatos, partidos políticos, así como rechazo a figuras políticas o instituciones.

Entre las preguntas sobre a cuál de los cuatro personajes políticos era más conocido, figuró Julio Menchaca y, en segundo lugar, Carolina Viggiano.

La misma situación se replicó en las cualidades sobre quién era el más honesto y quien impulsaría mejor la economía del estado.

Respecto a la evaluación de partidos, se encontró que los votantes reconocen más a los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, que a sus candidatos Francisco Xavier y José Luis Lima, respectivamente.

Tras la presentación de resultados y durante la interpretación de las cifras, Francisco Abundis consideró que en Hidalgo podría ocurrir lo que en Sinaloa, Baja California Sur y Norte, donde Morena ganó en las elecciones de gubernatura.

Señaló que en 2021 este partido logró 21 gobiernos estatales, mientras que en Nuevo León ganó Movimiento Ciudadano y perdió Morena. Respecto este último resultado consideró este estado ya había pasado por la alternancia porque tuvo gobiernos panistas e incluso independientes.

Por ello agregó que en Nuevo León el electorado es "volátil", a diferencia de Hidalgo, donde solo ha gobernado el PRI; sin embargo, recordó la elección de 2011, cuando compitieron Francisco Olvera Ruíz del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN.

Hay que recordar que Hidalgo es de los pocos estados del país donde no ha gobernado otro partido más que el PRI, lo más cercano a un cambio fue cuando la candidata del PAN fue Xóchitl Gálvez, esa elección se cerró a 5 puntos, un poco difícil de prever, eso hablaría un poco de volatilidad".

Respecto a los resultados, el gremio empresarial consideró relevante la información de empresas dedicadas a ello, mientras que Parametría explicó que el problema con las encuestas telefónicas o por internet es la cobertura y no son probabilísticas.









