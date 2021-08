31 adolescentes de Hidalgo recibieron atención para abortar en CDMX

El 81 por ciento de las adolescentes eran estudiantes y 25 por ciento trabajadoras del hogar no remuneradas. (Foto: Ian Lima)

PACHUCA.- En los últimos cinco años 31 mujeres menores de edad con residencia en Hidalgo acudieron a la Ciudad de México (Cdmx) a practicarse un aborto, debido a que en la entidad la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no ha sido aprobada por el Congreso local.

Las menores intervenidas en la capital del país tienen desde 13 hasta 17 años de edad, así lo revela el registro de procedimientos realizados en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de la Cdmx.

De acuerdo con un análisis de los datos abiertos del gobierno capitalino, al momento de practicarse el aborto, 81 por ciento de las jóvenes estudiaba, es decir 25 de ellas, cuatro hacían labores de hogar no remunerado, una trabajaba y otra no aportó información sobre su ocupación. Asimismo, 16 habían terminado la preparatoria, 12 la secundaria, dos la primaria y una no informó su nivel escolar.

El 90 por ciento, o sea 28, eran solteras, una vivía en unión libre, una era casada y la otra no indicó su estado civil en el momento en que decidió interrumpir su embarazo. Todas lo hicieron de manera voluntaria.

Siete de las adolescentes que decidieron interrumpir su embarazo vivían en Tizayuca, tres en Tulancingo, dos en Mineral de la Reforma, 10 radicaban en Actopan, Molango, San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tula, Zempoala y Zimapán, respectivamente. Las otras nueve no informaron su lugar de residencia.

Cuatro de ellas, o sea el 13 por ciento, ya habían estado embarazadas antes y parieron. Mientras que solo una había abortado antes de realizarse el procedimiento de manera legal.

Previo a interrumpir su embarazo, siete de las adolescentes que se practicaron una ILE usaban métodos anticonceptivos de manera habitual. Cinco de ellas utilizaban condón, una más este mismo preservativo y después recurrió a la pastilla de emergencia, una tenía colocado el DIU, y pese a que estos métodos tienen una eficacia mayor a 95 por ciento quedaron embarazadas. Mientras que 19 no utilizaban ningún método anticonceptivo, cinco no proporcionaron información al respecto. Después del evento obstétrico a 28 les fue proporcionado un método anticonceptivo y en tres casos no hay detalles.

Dos de cada tres procedimientos fueron realizados a través de aspiración enduterina y uno de cada tres con medicamento, ambos considerados como seguros en el Manual de práctica clínica para un aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la Ciudad de México se despenalizó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en agosto de 2008, y en el caso de las mujeres menores de edad deben acudir acompañadas de sus padres o tutores. En el caso de las jóvenes de Hidalgo, 16 acudieron con un familiar del sexo femenino, otra con uno del sexo masculino, una con su pareja, y de las otras 12 no se especifica.

HIDALGUENSES HAN ABORTADO EN CDMX

De 2016 al 24 de septiembre de 2020, en total 559 mujeres de Hidalgo han abortado de manera legal en la capital del país (136 lo hicieron en 2016, 141 en 2017, 123 en 2018, 116 en 2019 y 43 en lo que va de este año), y tenían residencia en 48 de los 84 municipios de la entidad. Es decir, que en más de la mitad del territorio hidalguense hay mujeres que han requerido de este servicio; sin embargo, en diciembre del año pasado fue rechazada (con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones) la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Cinco de cada 10 mujeres que recurrieron a este servicio tenían entre 18 y 25 años de edad, y dos de cada 10 de 26 a 33 años, siendo los principales grupos de edad, según el análisis de las cifras del gobierno capitalino.

Solo 3 por ciento presentó complicaciones por el procedimiento, 67 no y el resto no informó. El 62 por ciento de las interrupciones se llevaron a cabo con medicamento y el 48 restante por aspiración endouterina. Ninguna mujer murió durante o después del aborto.

461 de las 599 informaron que era la primera vez que recurrían a interrumpir su embarazo, y solo cuatro no habían estado embarazadas antes, incluso 156 de ellas tenían más de dos hijos.

La Secretaría de Salud capitalina tiene un registro de 74 mil 352 mujeres que han acudido a interrumpir su embarazo de manera legal. Siendo Hidalgo la segunda entidad del país, sin tomar en cuenta la CDMX, con más mujeres que se trasladan para recibir la prestación de este servicio, solo por debajo del Estado de México, donde 23 mil 446 de sus ciudadanas también lo han requerido. En cuarto sitio está, con 557 (solo dos menos que Hidalgo), y en quinto Morelos, con 364.

OSC Y ACTIVISTAS ACOMPAÑAN 270 ABORTOS

En el marco de las acciones globales por el acceso al aborto legal y seguro, integrantes del movimiento Marea Verde Hidalgo informaron que, a través de cuatro organizaciones de la sociedad civil y dos activistas independientes, en lo que va del año han brindado acompañamiento de interrupción del embarazo a 270 mujeres.

Indicaron que en enero fueron 11, en febrero 23, en marzo 29, en abril 28, mayo 39, junio 32, julio 35, agosto 38 y en septiembre a 27.

Señalaron que en Pachuca acompañaron a 44 mujeres, en Mineral de la Reforma a 30, en Tulancingo a 20, en Tizayuca a 18, en Tula a 15, en Actopan a 10, en Epazoyucan a 10, en Zacualtipán a 8, en Ixmiquilpan a 7, en Huejutla a 3, en Tepeapulco a 3, en Metztitlán a 2, en Tezontepec de Aldama a 2, mientras que en Progreso de Obregón, El Cardonal, San Agustín, Apan, Atitalaquia, El Arenal, Tepeji del Río y Tlahuelilpan a una en cada municipio.

Además, registraron que las mujeres a las que ayudaron a abortar tenían entre 15 y 38 años, y que el rango de edad más frecuente era de 22 a 24 años.





sjl