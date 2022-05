10 de mayo: festéjalo recordando estas 45 frases que toda madre dice

PACHUCA.- Este 10 de mayo hay que festejar a las mamás recordando algunas de las mejores frases que tienen para sus hijos e hijas; y es que no existe madre que no las haya dicho al menos una vez, que hasta pareciera existe una especie de argot que se transmite de generación en generación.

Así, madres hidalguenses, mexicanas, e incluso de otros países han pronunciado estás frases.

A ti, ¿cuáles te han dicho? O si has entrado en la etapa de mamá, ¿cuáles has dicho?

1. No, porque soy tu mamá y punto

2. Ponte un suéter, que hace frío

3. Te lo dije, pero no me haces caso

4. Te voy a contar hasta tres

5. No me hagas esa cara / No me enchueques los ojos que se te van a quedar así

6. ¿Cuáles son las palabras mágicas?

7. A tu edad yo no hacía eso

8. ¿No tienes tarea?

9. Un día me lo vas a agradecer

10. Mientras vivas en esta casa se hace lo que yo digo

11. No es pregunta

12. Un pajarito me dijo

13. ¿Ya te lavaste los dientes?

14. ¿Crees que esto se va a levantar solo?

15. No te pongas tan cerca de la televisión

16. No hables con la boca llena

17. ¿Qué fue lo primero que te dije?

18. Cuando tengas hijos vas a entender

19. Si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago?

20. No me hables así, soy tu madre

21. Es la tercera vez que te lo digo

22. Ese es el ejemplo que le das a tus hermanos

23. ¡Ustedes me van a volver loca!

24. Anda pregúntale primero a tu papá, a ver qué te dice

25. Una cosa es libertad y otra, libertinaje

26. Todo te entra por una oreja y te sale por la otra

27. Esto no es hotel para salir y entrar sin decir nada a la hora que quieras

28. Cuando tú vas de ida, yo ya voy de regreso

29. Bájale el volumen, que te vas a quedar sordo

30. No sales sino limpias tu cuarto

31. Esto me va a doler más a mí que a ti

32. Para mí siempre serás mi bebé

33. Para salir de fiesta nunca estás cansado/a

34. Te voy a lavar la boca con jabón

35. Y si todos tus amigos se tiran por un puente, ¿te tiras tu detrás?

36. No voy a tirar comida, ¿sabes cuántos niños se mueren de hambre en África?

37. Te lo digo por tu bien

38. No te tragues el chicle, que se te pega en el estómago

39. Me vas a sacar canas verdes

40. Un día me vas a matar del coraje

41. ¿Vas a ir así vestida?

42. ¿Para qué me preguntas si vas a hacer lo contrario?

(Fotos: Ilustrativas web)

43. ¿Quién te crees que soy? ¿La sirvienta?

44. Lúcete ahorita que hay visitas ¡lúcete!

45. Síguele de chistosito

Lee también en LSR Hidalgo: "Que nunca las limiten, sean aguerridas": superheroínas arriba y abajo del ring

Con mucho amor y respeto para todas las madres, que se celebre su vida no solo un 10 de mayo, sino que cada día del año con ellas, sea un reconocimiento a su labor, cuidado, enseñanza y amor.

jgp