Entrega Congreso documentación para solventar observación por pago de asesores

El 31 de octubre, Armando Roldán Pimentel explicó que el Poder Legislativo no entregó documentación justificativa. (Foto: especial)

PACHUCA.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, informó que ya enviaron la carpeta que la administración del diputado Ricardo Baptista González dejó para solventar la observación que hizo la Auditoria Superior estatal (ASEH) por un millón 159 mil 986.08 pesos, por la contratación de una consultoría para la elaboración del paquete hacendario 2019.

Pérez Perusquía indicó, en entrevista, que ya será la ASEH quien dé a conocer si los documentos que contienen la carpeta son los suficientes para solventar el señalamiento económico que le hicieron a la LXIV Legislatura, cuando estaba a cargo la fracción de Morena.

"Institucionalmente nosotros estamos dándole respuesta al requerimiento de la Auditoría Superior (mediante) la carpeta que dejó la administración pasada, en relación al tema.

Ya será la Auditoria Superior quien se pronuncie si es suficiente para solventar la observación o no", mencionó.

El 31 de octubre, Armando Roldán Pimentel, titular del órgano fiscalizador, explicó que el Poder Legislativo, a cargo en ese entonces de Baptista González, no entregó documentación justificativa que acredite los trabajos para prestación de servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento en la elaboración del paquete hacendario del actual ejercicio fiscal, durante el periodo del 18 de noviembre al 29 de diciembre de 2018.

Agregó que el área ejecutora no presentó el informe de los resultados obtenidos por los servicios contratados y, además, que el contrato no se realizó en apego a la normativa en la materia y no se garantizó el cumplimiento del mismo, pues este fue adjudicado de manera directa.

En ese momento, el coordinador del grupo legislativo de Morena indicó que la observación que hizo la Auditoria fue por instrucciones del gobierno estatal y adelantó que analizarían la destitución de Roldán Pimentel.





emh